Idee imprenditoriali, brillano gli studenti del Sigismondi al “Demoday 2022”

Lo scorso mercoledì 11 maggio si è svolto in modalità online il Demoday 2022 di “Idee in Azione”, il programma di educazione imprenditoriale che da tre anni la Camera di Commercio dell’Umbria realizza con gli istituti scolastici regionali, in collaborazione con il partner tecnico Junior Achievement e con il supporto dell’Associazione Italiana Direzione Personale-Umbria.

I ragazzi dell’Istituto Omnicomprensivo “Sigismondi” di Nocera Umbra, Nicola Bravi e Nicola Leonardi, nella veste di responsabili dei due progetti presentati per il IV° A Ipsia, hanno avuto l’opportunità di esporre le loro idee legate alle due imprese ecosostenibili proposte (EsseGiCi e GreenLeaf) dinanzi a un panel di imprenditori ed esperti, composto dal presidente della Camera di Commercio Giorgio Mencaroni, Mauro Franceschini (vice presidente dell’Ente camerale), Cinzia Tardioli (componente del Consiglio Camerale), Giovanna Sallemi, (dirigente PCTO dell’Ufficio scolastico regionale), Maria Rita Pitoni, dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale, ed Emanuele Morciano, manager area centro Italia per Junior Achievement.

Gli intervenuti si sono complimentati con i ragazzi dell’Istituto Sigismondi per le idee presentate, sottolineando la positività del loro focus verso le tematiche dello sviluppo sostenibile e dell’economia circolare e la loro bravura nell’identificare i problemi di alcuni mercati proponendo idee interessanti, con strategie di comunicazioni efficaci e coordinate. In particolare, le idee presentate sono state relative allo smaltimento delle mascherine chirurgiche, con relativo riciclo in tessuto ecologico per abbigliamento tecnico, e l’utilizzo di idrogeno anche per usi casalinghi, con relativo prototipo per l’accumulo dell’energia solare con produzione e stoccaggio locale .

Come step conclusivi del progetto i due team riceveranno un report sugli indicatori proposti (innovatività, fattibilità, impatto socio-ambientale, apprendimento e presentazione) avendo così la possibilità di proseguire la validazione della loro idea imprenditoriale nel corso del prossimo anno scolastico, in particolare tramite la possibile partecipazione al progetto di creazione di mini – impresa, “Impresa in Azione”.