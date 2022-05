Ski Club Valsorda, numerosi partecipanti al corso di guida escursionistica

Lo Ski Club Valsorda, affiliato allo Csen Umbria (Centro Sportivo Educativo Nazionale, ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni) e al Coni, ha partecipato al Corso Guida Escursionistica, organizzato dal presidente regionale Csen Fabbrizio Paffarini, al motto “contribuire fortemente a creare territori della Salute e della Felicità”.

Vi hanno preso parte numerosi ragazzi, convinti del ruolo importante che l’Appennino di Gualdo Tadino e di tutta la fascia centro-nord possa giocare per il turismo ambientale. In tanti si sono ritrovati per scoprire insieme le bellezze del territorio, le particolarità nascoste sulle montagne, colline e valli, dimostrando la passione per lo studio, ricerca e innovazione, non lasciandosi fiaccare dalla grave crisi sociale ed economica che si sta attraversando. Il 18 maggio, dopo due mesi di incontri e di studio, i partecipanti hanno superato l’esame finale e ora sono in possesso del diploma e del tesserino con la qualifica di Guide escursionistiche.

“Si ringraziano i docenti, professionisti di eccellenza, che hanno tenuto delle lezioni di vero interesse, di profonda conoscenza delle materie trattate dalla nutrizione, all’orientamento, all’ambiente naturale, con le sue emergenze floristiche faunistiche, geologiche e paleontologiche. La promozione turistica lega la “montagna” alle tante attività culturali, artigianali, agronomiche e gastronomiche del territorio di Gualdo Tadino – riporta in una nota lo Ski Club Valsorda – Un ringraziamento al presidente Fabbrizio Paffarini per il suo impegno e la sua costante presenza, al gruppo Asd Valsordatour con i quali abbiamo condiviso momenti di studio, di collaborazione, di crescita anche durante momenti di studio insieme. La cooperazione, la connessione con chi insegue gli stessi obiettivi non può che portare a risultati positivi in un territorio che presenta tutte le potenzialità per offrire un turismo Ambientale e culturale con l’ausilio di brillanti, capaci e abili e appassionati nuovi tecnici diplomati Csen.”