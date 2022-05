Unicef, gli scienziati di “Italia Brilla” a Gualdo Tadino

L’Unicef Italia al fianco di Il Cielo Itinerante si unisce a “Italia Brilla” insieme alla Goodwill Ambassador dell’Unicef Italia Samantha Cristoforetti.

Obiettivo del progetto è avvicinare bambine e bambini che vivono in contesti di povertà educativa e di disagio ambientale allo studio delle materie “Stem” (scientifiche/tecnologiche) e ai temi della sostenibilità. Gualdo Tadino ha intrapreso il percorso di certificazione di città amica delle bambine e dei bambini insieme ad Unicef nel 2021 ed è tra i dieci Comuni selezionati per il progetto Italia Brilla.

Gli scienziati faranno tappa il pomeriggio di mercoledì 25 maggio a Gualdo Tadino, coinvolgendo i ragazzi dell’Istituto Comprensivo presso i locali dell’Oratorio Don Bosco insieme agli educatori volontari dell’Associazione Educare alla Vita Buona.

La serata proseguirà con l’osservazione delle stelle presso i prati di San Guido. L’attività è riservata ai bambini nella fascia di età 9–13 anni. E’ possibile chiedere info e prenotare a questo numeri di telefono: 075912253

Il progetto ha come main partner l’Unicef Italia, è patrocinato dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e rientra nel programma educativo congiunto dell’Agenzia Spaziale Europea e dell’ASI, promosso in occasione della missione di Samantha Cristoforetti, che è tornata in orbita in questi stessi giorni.