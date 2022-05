Viabilità e edilizia scolastica, le richieste dei sindaci e gli interventi della Provincia

Un confronto atteso quello che si è tenuto nel pomeriggio di giovedì alla sala consiliare del Comune di Gubbio con la presidente della Provincia di Perugia, Stefania Proietti, affiancata dai consiglieri delegati alla viabilità, Moreno Landrini, e alla stazione appaltante, Francesco Zaccagni, e sindaci e amministratori del comprensorio eugubino gualdese.

Presenti i sindaci di Gubbio, Filippo Mario Stirati, di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, e la vicesindaco del comune di Costacciaro, Patrizia Lupini.

Nel corso dell’incontro sono emerse varie criticità tra cui, è stato evidenziato dalla presidente Proietti, “la questione più urgente è inerente alla somma che l’ente provinciale deve avere dalla Regione Umbria. Sarebbe utile per procedere ad interventi di manutenzione ordinaria, compreso il taglio dell’erba di cui ce n’è effettivamente bisogno – ha proseguito- Non è più tollerabile una tale situazione”.

I temi principali sul tappeto sono stati la viabilità, i trasporti e l’edilizia scolastica.

LE RICHIESTE

Gubbio – Stirati ha elencato una serie di problematiche, con la più urgente che riguarda la chiusura, prevista in autunno, della Strada della Contessa a causa della pericolosità del viadotto, compresa la galleria per lavori di adeguamento, con alcuni territori che rischiano l’isolamento. Il primo cittadino di Gubbio ha sollevato anche la questione del taglio di linee poco frequentate, annunciato da Bus Italia. “Questo è un danno soprattutto a fronte dell’incremento esponenziale di utilizzo del treno da parte dei cittadini e turisti, in questo modo verrebbero a mancare i collegamenti”, ha detto. Sollecitata anche un’attenzione per la strada di collegamento Valfabbrica Gubbio, “che non può rimanere chiusa. Sarebbe necessario che la Provincia la prendesse in carico”.

Gualdo Tadino – Presciutti ha evidenziato lo stato di due rotatorie di ingresso alla città e alla zona industriale che da tempo sono completamente al buio e ha auspicato che gli interventi programmati siano realizzati al più presto. Il primo cittadino ha infine espresso un sua perplessità sull’istituto d’istruzione superiore “Raffaele Casimiri” per il quale sono previsti finanziamenti per l’adeguamento sismico di quasi 7 milioni e 500 mila euro proponendo una demolizione e ricostruzione per avere un edificio più moderno e funzionale.

Costacciaro – La vice sindaco Lupini ha chiesto un intervento urgente su una frana lungo la strada di Rancana e il taglio dell’erba che compromette la visibilità in alcuni punti.

GLI INTERVENTI

Per la viabilità, è stato evidenziato, sono previsti oltre 6 milioni euro da destinare ai vari territori, sia per le vie di comunicazione che per adeguare i ponti.

Sull’Eugubino Gualdese per il 2022 sono previsti i seguenti interventi per un importo totale di 2 milioni: 650 mila euro per interventi su ponti e viadotti che interessano la Sp 201 di Pietralunga; sulla Sp 240 di Casacastalda 250 mila euro; Sp 225/1 di Rancana (Scheggia e Pascelupo), lavori di ripristino del corpo stradale per una spesa di 887.700 euro, è in corso la progettazione esecutiva del 6° stralcio ad opera di Anas; Sp 243 di Pieve Compresseto (Gualdo Tadino), lavori di ripristino del corpo stradale tra il km 0+000 e il km 11+900.

A Valfabbrica interventi su vari tratti della Sp 240 di Casacastalda; a Fossato di Vico previsto il ripristino di vari tratti della SP 241 di Fossato di Vico;

A Gualdo Tadino interventi su SP 239 di Valsorda, vari tratti, Sp 242 di San Pellegrino, Sp 243 di Pieve Comprresseto, Sp 245 di Schifanoia, Sp 270 di Voltole, SR 444 del Subasio.

A Gubbio interventi su Sp 206 di Montelovescovo, Sp 207 di Caicambucci, Sp 240 di Casacastalda, Sp 204 di Nogna, SP 205 di Mocaiana, Sp 209 di Sant’Ubaldo e Sr 298 Eugubina. A questi si aggiunge un finanziamento Mit di 2.219.250 per un progetto gestito da Anas sulla SP 208 di San Bartolomeo per 11 interventi complessivi di ripristino frane di valle. Altri interventi sono previsti su ponti e viadotti.

A Scheggia e Pascelupo interventi su Sp 225 di Rancana, Sr 360 Arceviese e sr 298 Eugubina.

A Sigillo interventi sulla Sp 244 di Monte Cucco e su un ponte al confine con il comune di Gubbio strada comunale di Dondana.

Sul fronte dell’edilizia scolastica al Polo liceale “G. Mazzatinti” sono stati ultimati i lavori di adeguamento e prevenzione incendi al Liceo classico (70 mila euro) e sono in corso di affidamento quelli di manutenzione straordinaria e sicurezza (200 mila euro); al liceo artistico, sede principale è in corso la progettazione per manutenzione straordinaria e sicurezza e prevenzione (350 mila euro).

All’istituto “Cassata Gattapone” progettazione in corso con lavori da aggiudicare entro l’anno per manutenzione straordinaria e prevenzione incendi all’”Ex ITIS” per un milione di euro, mentre alla palestra polivalente in via Bottagnone lavori in corso di ultimazione per il miglioramento energetico (150 mila euro).