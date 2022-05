“Comuni Sostenibili On The Road” fa tappa a Gualdo Tadino

C’è anche Gualdo Tadino tra le città italiane protagoniste del progetto nazionale “Comuni Sostenibili On The Road”. Lunedì 30 maggio e mercoledì 1 giugno, infatti, si svolgeranno a Gualdo Tadino le riprese della puntata gualdese.

“Comuni Sostenibili On The Road” è un viaggio per raccontare i progetti e le buone pratiche di sostenibilità locali realizzate nelle varie amministrazioni italiane che hanno avviato la transizione ecologica.

Dieci tappe in dieci Comuni italiani per raccontare le esperienze e le buone pratiche realizzate sui temi della sostenibilità ambientale, economica e sociale, in linea con gli obiettivi di Agenda 2030 delle Nazioni Unite. L’iniziativa è promossa da ALI, Rete dei Comuni Sostenibili e Leganet e prodotta con il sostegno di Enel e le media partnership di Rai Radio 2, Caterpillar “M’illumino di Meno” e TPI-The Post Internazionale.

Per ogni tappa di “Comuni Sostenibili On The Road” verrà realizzato un breve film di circa 20 minuti che racconterà l’esperienza del Comune sui temi della sostenibilità con interviste al sindaco e agli amministratori locali e una raccolta di testimonianze di cittadini e protagonisti di progetti di sostenibilità. Inoltre, in ogni realtà viene raccontata un’iniziativa nell’ambito della transizione ecologica realizzata nel Comune o nel territorio da Enel.

La puntata con il reportage della tappa andrà in onda sui Canali YouTube e sui siti web dei promotori: Rete dei Comuni Sostenibili e ALI Nazionale Autonomie Locali Italiane.

L’iniziativa è utile anche per far crescere la consapevolezza dell’importanza di Città e Comuni nel raggiungimento degli obiettivi delle Nazioni Unite di sostenibilità ambientale, economica e sociale, e sensibilizzare l’opinione pubblica, cittadine e cittadini sui temi dello sviluppo sostenibile declinandolo con progetti locali, concreti e reali che interessano la vita delle persone e delle comunità locali.