Concluso a Gualdo Tadino il primo Forum Economico Italia-Camerun

E’ terminata questa mattina a Gualdo Tadino la prima edizione del Forum Economico sulla Cooperazione Decentrata Italia-Camerun per lo sviluppo delle economie locali (FECDEL 2022), organizzato da Wise House Management International con il patrocinio del Comune di Gualdo Tadino.

Un Forum molto partecipato che aveva l’obiettivo di essere una piattaforma di incontro, scambio e promozione tra comuni, imprenditori, associazioni, ONG e donatori italiani e camerunensi, nonché creare tra le realtà italiane e camerunensi nuovi gemellaggi e partnership vantaggiose per stimolare la crescita delle economie locali, creare sinergie per lo sviluppo di progetti locali ad alto impatto socio-economico, promuovere partenariati imprenditoriali tra le aziende dei due Paesi, promuovere lo scambio di esperienze e know-how.

Durante questi giorni di permanenza a Gualdo Tadino, il sindaco Massimiliano Presciutti ha accolto la delegazione camerunense, formata da quattro sindaci di città camerunensi (Kribi, Garoua-Boulai, Bertoua, Mbouda) e imprenditori, accompagnandola in visita a diverse aziende locali, presenziando a workshop su differenti temi quali gestione rifiuti, turismo, economia locale, cultura, sport ed organizzando incontri B2B.

Durante i giorni del Forum in visita a Gualdo Tadino era presente anche la dottoressa Kustermann della Camera di Commercio Italia-Camerun mentre tutte le traduzioni sono state curati da alcuni ragazzi dell’Istituto di Istruzione Superiore “Raffaele Casimiri”.

“Ringrazio la Wise House Management International – ha detto il Sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti – per aver organizzato il primo forum Italia-Camerun nella nostra città. Sono stati giorni intensi ma molto produttivi, che hanno permesso di mettere in contatto realtà economiche, sociali, sportive e di altra natura con l’obiettivo di creare nuove opportunità tra la nostra comunità e quella camerunense per sviluppare partnership future e fortificare la cooperazione internazionale. L’appuntamento gualdese di questo forum fa da apripista al secondo appuntamento di questa iniziativa che si svolgerà a Milano a fine settembre”