Dal 1 giugno torna in funzione a Valtopina l’autovelox sulla Flaminia

Tornerà in funzione mercoledì 1 giugno il tanto discusso autovelox di Valtopina, posto lungo la Flaminia, dopo che ad inizio marzo era stato abbattuto da ignoti.

Sin dalla sua installazione, questo rilevatore di velocità era finito al centro di roventi polemiche, non solo da parte degli automobilisti e in particolare dei pendolari che dalla Fascia Appenninica si recano a lavorare nella zona di Foligno, ma anche di alcuni amministratori nocerini, con l’allora sindaco di Nocera Umbra, Giovanni Bontempi, che bollò questa iniziativa del suo collega dell’epoca, Lodovico Baldini, come “una scelta che sembra improntata con l’esclusivo obiettivo di fare cassa per il Comune.”

La vicenda finì anche in Parlamento, oggetto di una interrogazione presentata dall’attuale sindaco della Città delle Acque nonchè deputato, Virginio Caparvi.

L’obiettivo, secondo quanto dichiarò l’allora sindaco di Valtopina, Baldini, era tutelare la sicurezza. Ma al centro delle discussioni vi era da una parte il limite di velocità di 70 km orari, ritenuto troppo basso per quel tratto di rettilineo costituito da una carreggiata piuttosto spaziosa, e dall’altra il fatto, non secondario, che gli unici automobilisti non a rischio di incappare nelle multe erano proprio quelli residenti a Valtopina, visto che l’autovelox è posizionato tra i due svincoli della città.

Nel frattempo a Valtopina si è insediato il Commissario Prefettizio Marco Migliosi che, con una nota a sua firma, fa sapere che “sono recentemente terminati i lavori di ripristino della postazione autovelox ubicata sulla S.S. 3 “Flaminia” al Km 166 + 100, nel territorio del Comune di Valtopina, resi necessari dal grave danneggiamento compiuto da ignoti nei mesi scorsi. Al riguardo – prosegue – si fa presente che il servizio, attivo su entrambi i sensi di marcia, verrà riattivato dal 1° giugno 2022 e che sono stati concordati con le Forze di Polizia mirati servizi di controllo e sorveglianza, al fine di prevenire, in futuro, analoghi atti vandalici. Si informa, altresì, che, con l’occasione è stata ulteriormente implementata la segnaletica verticale della postazione.”