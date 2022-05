Un grande allenamento collettivo il 2 giugno a Costacciaro con “Sui sentieri del Monte Cucco”

Giovedì 2 giugno sarà una giornata di sport a Costacciaro con una particolare iniziativa che prevede allenamenti collettivi di Trail Running, cicloturistica Bike, Gravel ed E-Bike. Il tutto sui sentieri più belli del Monte Cucco.

Sport, natura e divertimento saranno al centro di questa iniziativa che ha come programma il ritrovo per l’iscrizione e il ritiro del pacco gara dalle ore 7.30 presso gli impianti sportivi di Costacciaro in località Fossa Secca. La partenza è fissata per le 9 dal centro di Costacciaro in Corso Mazzini.

Il percorso E-Bike/Gravel/Bike è di 30 km. con 1000 metri di dislivello ed è adatto a tutti. Quello di Trail-Running è di 23 km. con 1100 mt di dislivello. Quello di Trekking di 13 km. con 700 mt. di dislivello.

Previsti ristori liquidi lungo il percorso e un ristoro completo a Pian delle Macinare. Al ritorno possibilità di docce presso gli spogliatoi della piscina e consegna di un pranzo d’asporto.

In programma anche una camminata con partenza dal centro di Costacciaro. da qui si salirà a Pian delle Macinare dal Sentiero dello Schioppo e, dopo un ristoro in quota, arrivo agli impianti sportivi lungo la “Discesa del Beato”.

Per informazioni: Danilo 380 5284207, Giulio 3392361719

44