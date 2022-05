Nell’eugubino-gualdese aumentano ubriachi e drogati al volante. I carabinieri intensificano i controlli

Nell’ultimo fine settimana i carabinieri della Compagnia di Gubbio hanno svolto servizi coordinati a largo raggio volti a garantire la sicurezza della circolazione stradale nel territorio eugubino-gualdese, effettuando posti di controllo in orario serale e notturno nei luoghi della “movida” e sulle principali strade del comprensorio.

Nel corso dei servizi è stata controllata la regolarità della documentazione di bordo di 62 veicoli e dei rispettivi conducenti, per i quali è stata anche verificata l’idoneità psico-fisica alla guida.

In particolare, sabato notte, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno sanzionato un giovane del luogo per guida in stato di ebrezza. Il ragazzo è stata fermata alla guida del proprio veicolo e ha evidenziato un tasso alcolemico tra 0,5 g/l e 0,8 g/l, violazione per la quale è prevista la contravvenzione amministrativa di euro 543 e la decurtazione di 10 punti dalla patente.

L’analisi dei dati dall’inizio dell’anno relativi alle contestazioni della guida sotto l’influenza dell’alcol e in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti, rispettivamente 13 e 9, ha evidenziato un aumento rispetto allo stesso periodo del 2021, tenuto conto anche conto del fatto che due accertamenti sono conseguenti a sinistri stradali avvenuti in orario serale nel fine settimana.

Da qui la predisposizione di specifici servizi con funzioni preventive da parte della Compagnia di Gubbio.