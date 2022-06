Oggi a Gualdo Tadino al via il Palio di Primavera

Al via oggi, dopo due anni di restrizioni, il Palio di Primavera 2022 organizzato dall’Ente Giochi de le Porte.

C’è molta attesa per questa edizione che domani, giovedì 2 giugno, raggiungerà il suo culmine con le gare che decreteranno la Porta vincitrice dell’ambito drappo.

Oggi pomeriggio dalle 14,30 corteo dei giocolieri e prove con arco e fionda e, alle 17,30, prove fantini e somarelli. Alle 19 apertura delle taverne delle quattro Porte e in serata, a partire dalle 21,30, sfilerà il corteo storico, guidato dai giovani priori Leonardo Rondelli e Veronica Vagnarelli per Porta San Benedetto; Matteo Brunetti e Alice Scassellati per Porta San Donato; Andrea Remigi e Valeria Teodori per Porta San Martino; Jacopo Angeli e Chiara Ricci per Porta San Facondino.

Il 2 giugno sarà la giornata delle gare. Si inizia il mattino alle 11,30 con la pesa dei carretti e il sorteggio dell’ordine delle gare. Alle 16,30 la benedizione dei piccoli giocolieri e inizio delle gare.

Al termine la Porta che conquisterà il palio metterà al rogo l’effige della Bastola.