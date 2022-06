Nocera, Serenella Capasso e Olivia Stazi insignite del titolo di Cavaliere della Repubblica

In occasione delle celebrazioni del 2 giugno, davanti alle più alte autorità civili, militari e religiose della regione, due nocerine sono state insignite dell’onorificenza di Cavaliere della Repubblica Italiana: l’ex dirigente scolastica dell’Istituto Omnicomprensivo Serenella Capasso e Olivia Stazi, coordinatrice dell’ufficio vertenze Cisl Umbria nonché rappresentante degli Uffici Vertenze Cisl nazionale all’interno del coordinamento Cisl nazionale femminile.

La cerimonia ufficiale si è tenuta questa mattina a Perugia presso i Giardini del Frontone organizzata dalla Prefettura di Perugia, nell’ambito delle celebrazioni per il 76esimo anniversario della Repubblica Italiana, in collaborazione con il Comune, la Provincia, la Regione Umbria e il Comando militare dell’Esercito. Un picchetto interforze ha reso onore ai gonfaloni degli Enti e al prefetto Armando Gradone, rappresentante del governo. Alla cerimonia dell’alzabandiera, accompagnata dall’Inno di Mameli, è seguito l’Inno Europeo.

All’evento era presente anche il sindaco di Nocera Umbra, Virginio Caparvi. “Le più sentite congratulazioni a Olivia Stazi e Serenella Capasso, la loro dedizione nel lavoro e nel servizio alla comunità nocerina è motivo di orgoglio e testimonianza forte per il futuro di tutti noi”, ha detto il primo cittadino.

“Una persona che è da sempre motivo di orgoglio per la comunità di Nocera. Complimenti ed auguri da parte di tutto il personale scolastico”, ha scritto l’Istituto Omnicomprensivo “Dante Alighieri” riferendosi all’ex dirigente scolastica Serenella Capasso, evidenziando che questo importante riconoscimento le è stato assegnato sia per i suoi molteplici incarichi e servizi resi nel comparto dirigenziale della scuola, che per la sua grande professionalità e umanità.