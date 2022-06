San Benedetto vince il Palio di Primavera. Tanta gente nei due giorni della festa.

Porta San Benedetto si è aggiudicata il Palio di Primavera 2022. Come spesso accade anche nei Giochi de le Porte, i giovani gialloblù hanno prevalso all’ultima gara, la corsa a pelo. Infatti fino a quel momento la competizione era stata in assoluto equilibrio, con due Porte a 24 punti (San Donato e San Martino) e le altre due a 21 (San Benedetto e San Facondino).

A fare la differenza è stato il somarello Tex, capace di vincere nettamente le due gare. A carretto, con auriga Matteo Angeletti e frenatore Giacomo Germani, si era imposto su Taro di San Donato (auriga Lorenzo Cosimetti, frenatore Andrea Fimati), Gioia di San Facondino (auriga Jacopo Pasquarelli, frenatore Jordan Sanchez) e Bambi di San Martino (auriga Nicola Fiorentini, frenatore Simone Miti).

La situazione in classifica si è ribaltata dopo i tiri dal palchetto. Grande equilibrio nel tiro con la fionda, con Matteo Bozzi di San Martino che, con un perfetto 5 su 5, ha poi assistito allo spareggio a tre tra le altre Porte, tutte fermatesi a 3 centri su 5. Nello spareggio si è imposto al quarto tiro Cristopher Raggi di San Facondino su Simone Farabi di San Benedetto, con Samuele Guerra a chiudere.

Necessario uno spareggio anche nel tiro con l’arco, vinto da Lorenzo Bartolini di San Donato su Riccardo Ardenti di San Martino in quanto entrambi avevano messo a segno 34 punti nella loro sessione di tiro. Dietro loro Cristian Dodoli di San Facondino con 29 punti e Gioele Bianconi di San Benedetto con 27.

Da evidenziare la grande precisione di tutti i giocolieri, che hanno mostrato oltre a una non indifferente bravura anche la capacità di non sentire la pressione del palchetto.

Così, con l’ultima gara da disputare, la classifica vedeva in testa San Martino e San Donato con 24 punti seguiti da San Facondino e San Benedetto con 21.

La corsa a pelo è stata dominata ancora da Tex, condotto dal fantino Jacopo Barberini, seguito da San Facondino (fantino Jacopo Pasquarelli), San Donato (fantino Nicolas Collarini) e San Martino (fantino Nicola Fiorentini).

E così i gialloblù dei giovani priori Leonardo Rondelli e Veronica Bagnarelli hanno potuto fare festa grande, conquistando il palio disegnato da Cosmo Bellucci della I C, che si è aggiudicato il concorso indetto tra gli alunni della media “Franco Storelli”, e dipinto da Erika Comodi.

Se un segnale doveva venire dal Palio di Primavera questo è sicuramente arrivato. E’ stata una due giorni che ha visto tanta gente riversarsi nel centro storico di Gualdo Tadino sia mercoledì sera, durante il corteo storico e il lancio della sfida tra priori, che nel pomeriggio di oggi, con le taverne che hanno lavorato a pieno ritmo.

Ieri mattina si è svolta anche la cerimonia di premiazione in piazza, alla presenza del sindaco Massimiliano Presciutti, del presidente dell’Ente Giochi de le Porte, Claudio Zeni, e degli alunni delle scuole gualdesi. Una pergamena ricordo è stata assegnata a Cosmo Bellucci per il suo disegno del palio e un’altra ad Anna Bazzucchi della IV B della scuola primaria “Domenico Tittarelli” che ha vinto il concorso per il miglior disegno per la copertina del “Bussolo”, la pubblicazione curata dall’Ente Giochi e uscita in occasione del Palio di Primavera.