Gaifana, alla scuola primaria un convegno sulla sostenibilità

Il primo giugno, presso la Scuola Primaria di Gaifana, si è tenuto un convegno dal titolo “Con tutte le tue creature….. per un mondo sostenibile”.

I relatori sono stati gli stessi alunni che hanno rivolto alle autorità locali delle proposte ecosostenibili sul proprio territorio come ad esempio dei progetti da realizzare, iniziative green e raccontato l’esperienza dell’orto della scuola e infine hanno sottoposto un quiz alle autorità intervenute.

I bambini hanno quindi ringraziato per la partecipazione il preside, il sindaco è l’assessore del Comune di Nocera Umbra Cacciamani, la polizia municipale i Carabinieri Forestali, i Vigili del Fuoco, Borgo Green di Nocera Umbra, le Pro loco di Gaifana e Castrum Collis.

Il lavoro è stato molto apprezzato per l’impegno di tutti gli alunni, per i temi trattati sulla sostenibilità e per le proposte fatte.