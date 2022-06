Due mostre e un concerto per chiudere l’anno scolastico del Comprensivo di Gualdo Tadino

Il 7 giugno a Gualdo Tadino saranno protagonisti l’estro, l’arte e la creatività degli studenti dell’Istituto Comprensivo della città nei tre momenti che scandiranno il pomeriggio e la serata di questo martedì di fine anno scolastico.

“Riciclo ricreativo in mostra” aprirà alle 16,30 in piazza Martiri della Libertà questa terzetto di appuntamenti, che continuerà con l’inaugurazione alle 18,30 presso “El Grottino”, della mostra fotografica “Il bianco e il nero, il lavoro in maschera” e si concluderà alle 21,15 ancora in piazza Martiri con il concerto “Tu chiamale se vuoi… Emozioni” della band genitori, alunni e professori della scuola secondaria di primo grado “Franco Storelli”.

Piazza Martiri ospiterà nel primo pomeriggio una esposizione dei prodotti realizzati con materiale di riciclo dai bambini e ragazzi di tutti i plessi dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Gualdo Tadino. La mostra documenta il percorso didattico laboratoriale del progetto d’istituto annuale “R come…riciclo” volto a sensibilizzare ed avvicinare i ragazzi all’ecosostenibilità e dunque al rispetto dell’ambiente.

Seguirà alle 18.30 presso “El Grottino”, in via Guerrieri, l’inaugurazione della mostra fotografica “Il bianco e Il nero, il lavoro in maschera”, curata dalla professoressa Monica Bozzi insieme al fotografo Mario Franceschini con la partecipazione della professoressa Martina Fiorucci.

Questa mostra raccoglie gli scatti fotografici nel territorio e nelle attività commerciali poi sviluppati in camera oscura dai ragazzi delle terze medie della Scuola Media Statale “Franco Storelli”, guidati dagli insegnanti curatori della mostra.

Saranno invece la musica e la poesia a chiudere la giornata con il concerto “Tu chiamale se vuoi…Emozioni” della band genitori, alunni e professori della Scuola Secondaria di primo grado “Franco Storelli”, che si esibirà alle 21.15 in Piazza Martiri.