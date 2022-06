“Women”, il nuovo album di Francesco Demegni dedicato a tutte le donne

Un album per tutte le donne. A un anno dall’ultimo lavoro di solo pianoforte “Chiaroscuro”, realizzato in collaborazione con il Comune di Firenze, Francesco Demegni esce con un nuovo disco, “Women”, prodotto da Smoothnotes e distribuito in questi giorni in tutte le piattaforme internazionali.

L’album vuole essere un tributo a tutte le donne, nel tentativo di sensibilizzazione contro ogni forma di violenza e strumentalizzazione fisica e di immagine.

Un album di nu jazz, in cui il suono elegante e ricercato, esalta le peculiarità e le caratteristiche della donna in ogni suo ruolo. Dall’energia del funky, dell’R&B e della bossa nova, dal romanticismo del jazz all’amore celebrato dal suono del pianoforte con melodie struggenti e cariche di ricordi.

I titoli infatti sono esclusivamente nomi di donna, mentre la parte grafica è stata curata da Rosalinda Demegni, quindicenne talentuosa designer.

Francesco Demegni è l’attuale direttore della Scuola di Musica Comunale di Gualdo Tadino