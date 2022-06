Bullismo e cyberbullismo, partecipato convegno al teatro Talia

È stato un evento altamente formativo quello che si è svolto ieri, lunedì 6 giugno, sul tema “Bullismo, cyberbullismo ed educazione alla legalità” nell’ambito di una conferenza tenuta dal Sostituto procuratore del Tribunale dei minori di Perugia, Felice Monteleone presso il teatro Talia di Gualdo Tadino a cui hanno partecipato gli studenti delle classi prime dell’istituto “Casimiri”.

L’incontro, moderato dall’ispettore della Polizia di Stato Alessandro D’Antoni, è stato seguito con partecipazione e interesse dagli studenti. Il relatore ha riportato le sue esperienze sul campo spiegando nei dettagli l’operato di un magistrato della Procura, le modalità di intervento sulle vittime, persone fragili ed emarginate dal gruppo dei pari, e sui responsabili dei reati, che vanno dall’estorsione allo stalking.

Monteleone ha tratteggiato il profilo psicologico del bullo, normo inserito, di buona famiglia, con un buon profitto scolastico, e ha sottolineato di avere i dati disponibili per fotografare la popolazione giovanile umbra. Ne esce un quadro desolante relativo a comportamenti illegali seriali e prolungati del tempo, dovuti anche a un uso distorto dei social, all’assenza genitoriale e all’anaffettività emotiva dei soggetti che delinquono.

Il sostituto Procuratore ha chiarito che la legge non ammette ignoranza e che le uniche strategie per contrastare fenomeni criminosi dilaganti tra i minori sono la prevenzione, l’educazione e la cura, che passano anche attraverso queste iniziative di formazione. Del resto, come ha sottolineato il Dirigente scolastico del “Casimiri” Sabrina Antonelli, bullismo e cyberbullismo sono fenomeni che hanno purtroppo assunto estrema rilevanza, anche in relazione alle mutazioni socio-antropologiche e tecnologiche che caratterizzano il nostro tempo.