Mannoia, Concato, Francini, Hendel: è ricca di appuntamenti l’Estate Gualdese 2022

E’ pronta a partire con un ricco programma di iniziative di vario genere l’“Estate – Gualdo Tadino – Tradizione, Cultura, Emozioni 2022” promossa dall’amministrazione comunale.

La presentazione ufficiale del ricco cartellone di eventi estivi, che riguarderà musica, rassegne teatrali, spettacoli comici, eventi per bambini, ma anche sagre e iniziative di varia natura si è svolta martedì 7 giugno presso la Sala Consiliare del Municipio alla presenza del sindaco Massimiliano Presciutti e dell’assessore alla cultura Barbara Bucari.

“Da quando ci siamo insediati questa è la prima intera estate che possiamo organizzare senza avere il pensiero del Covid-19 – ha sottolineato Barbara Bucari – Quindi abbiamo avuto la possibilità di inserire molte più iniziative rispetto agli ultimi due anni e senza le restrizioni e le limitazioni che hanno caratterizzato il periodo della pandemia. L’amministrazione comunale ha voluto effettuare un forte investimento in eventi culturali di qualità finalizzati a portare turismo e a promuovere l’immagine della città e il suo patrimonio ambientale e monumentale. Ringrazio tutte le associazioni, le pro loco, le attività commerciali, le imprese e gli enti che ci hanno aiutato a mettere in piedi questi ricco cartellone di iniziative che mira a promuovere il nostro territorio e valorizzare i nostri spazi attraverso gli eventi”.

Il ricco cartellone di eventi si aprirà il 24 e 25 giugno con la 3° edizione del “Bimbo Day” che si svolgerà nel centro storico con attività varie dedicate ai bambini.

Il 2 luglio, dopo il successo dell’edizione 2019, tornerà a svolgersi la “Cena in bianco”.

Quest’anno sono state individuate tre macro aree riguardanti gli eventi.

La prima è quella del “Gualdo Music Festival”. In piazza Martiri della Libertà si terranno diversi concerti gratuiti, tra i quali figurano il 9 agosto quello di Fabio Concato e l’11 agosto quello con la band cubana dei Buena Vista Social Club di grande risonanza internazionale.

La seconda è dedicata al cabaret e alla commedia attraverso lo “Smile Festival”, con tre appuntamenti in piazza Mazzini dove saranno presenti comici di successo come Merico e Casertano (9 luglio), Marco Marzocca e Stefano Sarcinelli (15 luglio) e Emiliano Luccisano (26 agosto).

La terza macroarea è dedicata alla kermesse “Suoni Controvento” itinerari estivi di cultura sostenibile, che vedrà l’evento clou dell’estate gualdese il 7 agosto con il concerto, a Valsorda, di Fiorella Mannoia.

A due anni dalla sua scomparsa viene istituito il 1° Memorial Sesto Temperelli, rassegna bandistica intitolata allo storico maestro della Banda Musicale di Gualdo Tadino (28 e 31 luglio, 6 e 28 agosto), con la speciale presenza nel concerto di chiusura della Fanfara Nazionale dell’Arma dei Carabinieri (28 agosto).

A tutto ciò si aggiunge poi una rassegna teatrale per famiglie (24 giugno in piazza Martiri -14 e 21 luglio alla Rocca Flea) e quelle della Stagione di Prosa presso la Rocca Flea (25 luglio Il Mercante di Monologhi – di e con Matthias Martinelli, 4 agosto “Una ragazza come io” di Chiara Francini e Nicola Borghesi, 19 agosto “La Giovinezza è sopravvalutata” di Paolo Hendel e Marco Vicari).

Ci sarà quest’anno anche il ritorno delle sagre e delle finale regionale di Miss Rocchetta Umbria, nell’ambito di Miss Italia, la mostra “La forma della Bellezza” (inaugurazione l’11 giugno), tre mostre fotografiche organizzate in collaborazione con il Gruppo Fotografico gualdese e la speciale conclusione dei Mondiali dei Giochi Storici Tafisa il 27 Settembre, che vedrà coinvolte ben 25 Paesi.

Il programma completo degli eventi sarà disponibile e consultabile sulla pagina Facebook: Gualdo Tadino- Tradizione, Cultura, Emozioni.

“L’Estate Gualdese 2022 – ha concluso il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti – sarà nel segno della ripartenza. Ci saranno tanti eventi di varia natura e di qualità, organizzati dal Comune in collaborazione con associazioni e tanti altri soggetti che hanno voluto dare il proprio contributo per ripartire insieme. Si tratta di un bel segnale senza dubbio, come quello che abbiamo voluto dare anche noi come amministrazione non chiedendo nessun contributo alle attività economiche per realizzare il ricco cartellone di iniziative, visto il periodo critico che hanno passato durante la pandemia. Tengo infine a evidenziare che Gualdo Tadino ha la possibilità di ospitare artisti di fama nazionale e internazionale nell’ambito di Suoni Controvento attraverso il versamento di una quota associativa da parte del Comune. Gli artisti vengono infatti pagati dall’organizzazione e non dall’Ente.”