“Festa dei Colori”, 150 bambini del Comprensivo di Gualdo Tadino all’oratorio Don Bosco

Questa mattina a Gualdo Tadino si è svolto l’incontro “Festa dei Colori”, una proposta organizzata dal POST Museo della Scienza di Perugia nell’ambito del Progetto Rete!, che ha visto coinvolti circa 150 bambini dell’Istituto Comprensivo di Gualdo Tadino.

In particolare erano presenti gli alunni delle classi terza della scuola di infanzia e della prima elementare.

Scopo dell’iniziativa è stato quello di accogliere i bambini che terminano la scuola dell’infanzia in vista del loro ingresso nella scuola primaria. I bambini sono stati coinvolti in uno spettacolo di magia con il mago Stramagante Mr. Dudi e in un laboratorio sui colori dell’arcobaleno.



















