Presciutti: “Dal 19 giugno Corso Piave sarà transitabile a piedi”

I lavori che da diversi giorni stanno interessando Corso Piave, nel centro storico di Gualdo Tadino, termineranno prima del previsto. Lo ha reso noto il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, durante la conferenza stampa di presentazione degli eventi estivi.

“I lavori di manutenzione che stanno interessando parte di Corso Piave termineranno prima del previsto e dal prossimo 19 giugno la zona in questione sarà transitabile a piedi, mentre tornerà carrabile nel giro dei successivi dieci giorni – ha detto il primo cittadino gualdese – Questo ci consentirà di vivere meglio il centro storico, nel quale abbiamo concentrato la maggioranza di tutti gli eventi estivi”.

Presciutti ha anche comunicato che è in vigore il nuovo regolamento di arredo urbano e che fino al 30 giugno è possibile per le attività accedere all’apposito bando emesso dal Comune di Gualdo Tadino per l’acquisto di tavolini e sedute, pedane al suolo, elementi di delimitazione laterali, strutture di copertura, tende da sole, vetrine, serrande, arredi urbani e altri elementi accessori.

Per l’acquisto di queste attrezzature e arredi, con caratteristiche indicate nel disciplinare, i beneficiari potranno ricevere un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ammesse per un massimo erogabile pari a 1.500 euro.