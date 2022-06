Perugia1416 entra nel vivo, presente anche una delegazione dei Giochi de le Porte

Domani pomeriggio (domenica 12 giugno) a Perugia è il giorno del Palio e sarà decretato il nome del Rione vincitore della settima edizione di Perugia1416, la rievocazione storica che celebra l’ingresso di Braccio Fortebracci a Perugia dopo la battaglia di Sant’Egidio, in programma nel centro storico fino a domani.

Alla manifestazione è presente anche una delegazione dell’Ente Giochi de le Porte che, insieme a quelle di rievocazioni storiche coeve di Montone, Sangemini, Corciano, Senigallia e Todi, partecipano al corteo storico del sabato pomeriggio.

Speaker d’eccezione della giornata saranno inoltre Enrico Brunetti e Maurilio Pecci dei Giochi de le Porte di Gualdo Tadino.

Dopo la corsa del drappo, che si disputerà questa sera (sabato 11) alle ore 19, domani le competizioni entrano nel vivo. Si comincerà alle ore 15,15 con il corteo di accompagnamento degli atleti dalla sede di Perugia1416 di via Oberdan al Chiostro di San Lorenzo dove si terrà la gara del tiro con l’arco storico. Al termine del gioco (intorno alle ore 17), si formerà il corteo di accompagnamento della mossa alla torre che dalle Logge di Braccio arriverà in piazza Matteotti, luogo del contendere. Terminata anche questa competizione, il corteo riprenderà il suo cammino insieme agli atleti per andare verso piazza IV Novembre e sostare alla base della scala di palazzo dei Priori in attesa dell’arrivo di Braccio Fortebracci. Sarà il nuovo signore di Perugia a formulare il discorso finale e a proclamare il vincitore (ore 19,30), ponendo al collo del capitano del Rione primo in classifica la solenne catena con medaglia (grifo bianco in campo rosso, già nel 1416 ed a tutt’oggi stemma di Perugia). Il Palio della vittoria, che porta la firma di Francesca Biancalana studentessa dell’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia (risultata vincitrice del concorso il “Palio d’artista”), sarà consegnato al console del Rione.

Seguirà dalle 20,30 in poi la cena Medievale nei ristoranti e nelle taverne del centro storico.

La mattina – Ricca di eventi anche la mattina dove sarà possibile visitare, dalle ore 10, il distretto artigiano medievale, che sarà posizionato in piazza IV Novembre. Uno spettacolo davvero affascinante è quello che si trova sotto le Logge di Braccio dove è stata ricreata l’officina e simulata la fusione del metallo per battere il “grosso”, la moneta in argento (dal peso di circa 1,68 grammi) di maggior valore in quel periodo nel quale, a Perugia, non veniva ancora coniata moneta d’oro.

In contemporanea ci sarà: visita “Braccio da Montone a Perugia. La storia e i luoghi del condottiero” (ore 10,30), una passeggiata per scoprire chi era Braccio attraverso un viaggio nei luoghi nell’acropoli, organizzata da Gran Tour Perugia; visita alla Torre degli Sciri, possibile ad orari fissi; “Perugia Folgora”, la video installazione immersiva situata stabilmente all’interno della Rocca Paolina, nella sala del Caminetto, ad ingresso libero e con proiezione in continuo fino alle ore 20; la visita ai due Nobili Collegi della Mercanzia e del Cambio, in corso Vannucci, corrispondenti alle due arti medievali – mercanti e cambiatori di moneta – i cui Priori saranno riconoscibili nel Grande Corteo di domenica perché con veste nera rispetto agli altri rossi. Passeggiando lungo Corso Vannucci sarà possibile trovare lo stand (è situato in linea d’aria davanti all’ingresso del palazzo comunale) che vende i gadget della settima edizione di Perugia1416.

Le taverne – Resteranno aperte le tre taverne. Quella del Magnifico Rione di Porta Eburnea ha sede presso i Giardini Carducci (davanti all’Hotel Brufani). La taverna del Magnifico Rione di Porta Santa Susanna è situata presso la “Pinseria Hamburgheria Torre degli Sciri”, in via dei Priori, 96. La taverna del Magnifico Rione Porta San Pietro apre dalle ore 19,30 ed è ubicata presso il Circolo del Tempo Bono in via del Cortone, 45.