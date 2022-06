Progetto “Hub Particular”, martedì convegno alla Rocca Flea

Nell’ambito del progetto di cooperazione internazionale “Hub Particular– Politiche partecipate per l’artigianato quale motore di sviluppo inclusivo e sostenibile” , finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) del quale il Comune di Gualdo Tadino è capofila e che vede la partecipazione dei Comuni di Amelia e Cardenas (Cuba), martedì 14 giugno alle ore 10, presso la Sala della città del Museo Civico Rocca Flea, si terrà il convegno dal titolo “Progetto Hub Particular e obiettivi di sviluppo sostenibile (Sdg) – Agenda Onu 2030”

Il programma prevede i saluti del sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, cui seguiranno gli interventi di Enrico Libera del Consorzio Itaca su “Focus sugli Sdg previsti dal progetto Hub Particular”, Silvia Fuligni (Aics Avana) su “L’Aics a Cuba e l’eguaglianza di genere”, un rappresentante di Necos International su “Empowerment economico e sviluppo inclusivo: pertinenza tra obiettivi e fabbisogni locali”, Fabiana Di Carlo (AICS Roma) su “Il Partenariato e la collaborazione tra AICS e gli Enti Territoriali”.