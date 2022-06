“Il soldato che amava l’alba”, presentazione del romanzo di Arianna Frappini il 19 giugno alla Rocca Flea

Domenica 19 giugno alle ore 16,30, nei giardini della Rocca Flea di Gualdo Tadino, la scrittrice gualdese Arianna Frappini torna nello stesso luogo dove due anni fa aveva presentato il suo primo libro, L’ultimo dono prima di morire, e in questa occasione illustrerà il suo secondo romanzo, Il soldato che amava l’alba, da pochissimo in libreria e on line.

È un nuovo viaggio tra le pagine, che porta il lettore in un mondo che è sia dentro che fuori dal tempo: l’ambientazione temporale è reale, la prima metà dell’Ottocento, quella spaziale invece è immaginata e si svolge in un regno inventato circondato da altri regni, i cui nomi, tuttavia, richiamano località esistenti, come ad esempio Fano.

È la vita di William Catone Minetti, un bambino che diventerà un soldato e un uomo, troverà amici veri, conoscerà la guerra e il valore, scoprirà l’essenza della vita, fragile e forte insieme, e riuscirà, con il suo spirito puro e generoso, anche a conquistare il cuore di una donna speciale, una donna che odia i soldati e pensa di non essere fatta per l’amore.

La presentazione vedrà l’introduzione di Sebastien Mattioli e l’intervento del sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, cui seguirà la presentazione del libro da parte dell’autrice.