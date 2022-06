Omnicomprensivo di Nocera, con i Progetti Pon una valida opportunità formativa

Ripartono anche quest’anno presso l’Istituto Omnicomprensivo “Dante Alighieri” i Progetti Pon (Programma Operativo Nazionale), promossi dal Ministero per l’Istruzione e mirati a favorire l’inclusione sociale e a potenziare le competenze e gli ambienti di apprendimento nelle scuole italiane, di ogni ordine e grado.

Si tratta di un’iniziativa di programmazione finanziata dai Fondi Strutturali Europei, tramite la partecipazione a bandi che selezionano e premiano i progetti migliori presentati,che ha come priorità il miglioramento del sistema istruzione nel suo complesso.

“Questa rappresenta una valida opportunità formativa per i nostri studenti che hanno scelto di aderire – ha detto il dirigente scolastico, Leano Garofoletti – i quali, in orario extrascolastico, potranno partecipare, gratuitamente, a percorsi formativi in presenza di un esperto altamente qualificato e di un tutor.”

Così da lunedì 13 giugno al 30 giugno, dalle ore 9 alle 13, si sono avviati quattro moduli formativi rivolti agli alunni delle scuole primarie di tutto l’istituto.

Il quinto modulo, che si svolgerà dal 13 al 24 giugno dalle 9.30 alle 12.30, avrà come destinatari gli alunni della secondaria di primo grado.

I corsi, completamente gratuiti per le famiglie, avranno la durata di trenta ore ciascuno, si svolgeranno in orario antimeridiano e sono compresi nel progetto “Apprendimento e Socialità”. Le possibilità formative continueranno anche nel nuovo anno scolastico, fino all’estate del 2023.