Progetto “Hub Particular”, ricevuta in municipio la delegazione cubana

E’ iniziata a Gualdo Tadino la visita della delegazione cubana nell’ambito del progetto internazionale “Hub Particular – Politiche partecipate per l’artigianato quale motore di sviluppo inclusivo e sostenibile”, finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS).

La delegazione, arrivata nella serata di sabato 11 giugno, si tratterrà in Italia sino al 22 giugno e, oltre a Gualdo Tadino Comune capofila del progetto, sarà impegnata anche ad Amelia, comune co-organizzatore, e Roma in diversi tavoli di lavoro, incontri istituzionali, esperienze sul campo (laboratori ceramici, visite ad imprenditori economici, comunità incontro, ecc.) ma anche per la sottoscrizione del Patto di Amicizia tra Gualdo Tadino, Amelia, Cardenas e la firma l’Accordo Quadro di Cooperazione, dove sarà presente alla speciale occasione sia l’Ambasciatrice di Cuba in Italia, Mirta Granda Averhoff sia il Prefetto di Perugia, Armando Gradone.















.

L’obiettivo è contribuire allo sviluppo dei Paesi partner, agendo a supporto della capacità di governo delle istituzioni locali e della popolazione attraverso la promozione di servizi di formazione professionale volti ad includere le comunità locali in un processo di sviluppo integrato e sostenibile. Particolare attenzione è riservata alle fasce vulnerabili e all’imprenditoria femminile, all’acquisto di macchinari per laboratori artigianali, tra cui quelli di ceramica.

La delegazione cubana è guidata dal viceministro alla Cultura di Cuba, Guillermo Solenzal Morales, e composta dal sindaco del Comune di Cardenas, Lazaro Vicente Suarez Navarro, dalla direttrice del progetto in rappresentanza del Fondo Cubano per i beni culturali, Nereida Herran Bolanos, dalla coordinatrice del progetto, specialista del Fondo Cubano per i beni culturali, Susana Naranjo Sabater, dal direttore della filiale di Matanzas del Fondo Cubano per i beni culturali, Felix Faustino Garcia Ruau e dalla coordinatrice del progetto del Ministero della Cultura, Renéee Olivier Gerardo.

Nella giornata di domenica gli ospiti sono stati accompagnati dalle guide del Polo Museale di Gualdo Tadino nella visita ai musei della città e alla mostra “La forma della bellezza”, inaugurata sabato scorso nella chiesa monumentale di San Francesco.

Questa mattina, lunedì, nella sala consiliare del municipio di Gualdo Tadino, la delegazione è stata ricevuta ufficialmente dal sindaco Massimiliano Presciutti.