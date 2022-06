Miss Italia 2010, Francesca Testasecca, sarà la madrina del Palio dei Quartieri

Sarà Francesca Testasecca, Miss Italia nel 2010, la madrina del Palio dei Quartieri 2022 che si svolgerà dal 28 al 31 luglio e dal 4 al 7 agosto a Nocera Umbra.

La splendida vincitrice della 71esima edizione del concorso di bellezza, partecipando con la fascia di Miss Umbria, sarà presente nella serata inaugurale che darà ufficialmente il via alla festa. Francesca è nativa di Foligno e parteciperà alle sfilate indossando abiti d’epoca nei cortei storici dei quartieri Borgo San Martino e Porta Santa Croce, il 29 e 30 luglio in piazza Umberto I.

“L’intenzione – spiega il presidente dell’Ente Palio Vincenzo Pierantoni – è stata sin da subito quella di lavorare per una edizione importante, proprio per questo abbiamo voluto che ad aprire il sipario dell’edizione 2022 fosse Miss Italia 2010, tra l’altro non tutti sanno che già nell’edizione 2019 ci furono dei contatti per portare Francesca Testasecca a Nocera. Siamo soddisfatti e contenti perché Francesca non solo sarà presente la sera del 28 luglio per l’inaugurazione dell’evento, ma avremo anche l’onore di vederla sfilare in costume ottocentesco e medievale durante i cortei storici”.

Frattanto, in questi giorni, i direttivi e i contradaioli dei due quartieri stanno lavorando per ricostruire fedelmente i fatti, gli ambienti, i sapori che metteranno a confronto due epoche, il periodo 1350-1450 (Borgo San Martino) e 1820-1920 (Porta Santa Croce).

In programma domenica 31 luglio il Palio del Garzoncello, giovedì 4 e venerdì 5 agosto gli allestimenti, animazioni e cene d’epoca dei Quartieri Porta Santa Croce e Borgo San Martino. Sabato 6 agosto spettacoli a cura dell’Ente Palio e l’assegnazione del premio speciale al Quartiere vincitore. Domenica 7 agosto La Dama infedele, i giochi della staffetta e portantina. La serata si concluderà con l’assegnazione del Palio al Quartiere vincitore.