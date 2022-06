Nocera, concerto degli alunni per ricordare il professor Cicognola

Gli alunni della Scuola Media di Nocera Umbra e Valtopina, insieme alle classi quinte della Scuola Primaria, si sono ritrovati mercoledì 15 giugno presso il Giardino delle Acque a Nocera Umbra per un concerto di fine anno scolastico, per ricordare l’amatissimo professore di educazione musicale Francesco Cicognola, docente dell’Istituto, scomparso all’inizio del 2022.

Gli alunni, guidati dalla professoressa Elisa Tonelli, hanno cantato e suonato canzoni significative e amate dal professore. Tutti gli studenti hanno terminato il saggio musicale con la canzone di Jovanotti “Viva la libertà”.

All’evento, condotto dalla professoressa Katya Antonelli, erano presenti l’ex sindaco Giovanni Bontempi, il vice-sindaco Alberto Scattolini e il dirigente scolastico Leano Garofoletti, che ha tenuto un breve ma commovente discorso sulla figura dell’insegnante e del vuoto che ha lasciato.

Erano presenti anche i familiari di Cicognola a cui è stata consegnata una targa ricordo, ideata dalla professoressa Cinzia Cerfolli. Il dirigente ha aggiunto che “il concerto è stato veramente emozionante e commovente, sia per gli alunni che per tutti i docenti che hanno conosciuto e amato il professore; in certi momenti così delicati e dolorosi dove le parole mancano o possono sembrare banali o poco efficaci, la musica che lui tanto amava ci aiuta a vincere la malinconia ed a sentirlo vicino a noi.”