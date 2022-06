Sabato presentazione de “La scelta di Destino”, nuovo libro di Brunello Castellani

Sabato 18 giugno alle ore 21 verrà presentato a Gualdo Tadino il libro di Brunello Castellani “La scelta di Destino”, edito da Diadema Edizioni.

L’iniziativa si terrà negli spazi esterni del Grottino, di fronte al Teatro Talia, nel centro storico cittadino. Si parlerà di quest’opera sensibile, di estrema perizia storica e narrativa, dove l’autore unisce una ricostruzione rigorosa degli avvenimenti realmente accaduti, alla finzione funzionale del romanzo, alle impressioni e considerazioni sulle vicende italiane a partire dalla fine Seconda Guerra Mondiale in poi.

Il libro di Castellani sta riscuotendo prestigiosi riconoscimenti in tutta Italia nei vari premi e concorsi letterari a cui sta partecipando, come la Menzione d’Onore al Premio Intercontinentale “Le Nove Muse” di Venezia e al Premio “Residenze Gregoriane” di Roma e il passaggio alla fase finale del Premio letterario “Mediolanum-Un certain renard” di Milano.

Sabato stesso, inoltre “La scelta di Destino” sarà protagonista di un passaggio televisivo durante l’edizione delle 14 del Telegiornale dell’Umbria della Rai, nella rubrica “Tutto libri” di Mino Lorusso.

La presentazione di sabato si svolgerà con il patrocinio del Comune di Gualdo Tadino, sarà preceduta dai saluti del sindaco Massimiliano Presciutti e coordinata da Mario Fioriti di Diadema Edizioni. Sono previsti interventi di Rita Pecci, presidente di Diadema, di Luca Gammaitoni, docente universitario e autore di opere di divulgazione scientifica. L’iniziativa si concluderà con una traduzione teatrale ispirata al libro, curata e interpretata da Silvia Marcellini, in collaborazione con Erika Comodi.