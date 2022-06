“Voci della mia Terra”. Presentazione il 18 giugno a Casacastalda e giovedì 23 al Talia

I racconti in dialetto disegnano un affresco della vita agreste e paesana di un mondo che non c’è più, per condurci alla scoperta degli antichi valori e tradizioni dei luoghi dove affondano le nostre radici. È quanto si legge nella motivazione della presentazione del libro di Guglielmo Corrado Bensi, Voci della mia Terra.

Due i momenti in cui il volume verrà presentato al pubblico: sabato 18 giugno in piazza XXIV Maggio a Casacastlda e giovedì 23 giugno alle ore 21 al teatro Talia di Gualdo Tadino.

Nel libro sono riportate le storie di uno spaccato di vita contadina e paesana legata a vecchi personaggi nelle loro vicende, realmente accadute nei nostri dintorni, ed è stata curata da Lucia Cerretti Bensi, figlia dell’autore.

I racconti saranno letti in dialetto locale dal dottor Ettore Spigarelli, dove sarà possibile ascoltare un linguaggio oggi non più in uso ma che ci riporta semplicemente ad un passato remoto, culla delle nostre radici.

Interverranno all’evento, oltre alla stessa curatrice, il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti, il professor Antonio Pieretti, il presidente dell’associazione “Voglia di Fare” di Casacastalda Luigi Pierini e il dottor Ettore Spigarelli. Il tutto sarà coordinato da Carletto Fiorucci di Radio Tadino