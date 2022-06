Agli alunni delle medie di Nocera e Valtopina il patentino dello smartphone

Nella terza settimana di maggio gli alunni delle scuole secondarie di primo grado di Nocera Umbra e di Valtopina hanno svolto il test conclusivo per il conseguimento del patentino dello smartphone, per attestare la consapevolezza digitale.

Il progetto è stato proposto dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria in collaborazione con l’Equipe Formativa dell’Umbria all’Istituto Omnicomprensivo “Dante Alighieri” di Nocera Umbra, attento da anni alle tematiche relative alla sicurezza in rete, che ha subito aderito alla proposta di far parte delle scuole pilota dell’Umbria.

Gli alunni di tutte le classi sono stati preparati dall’insegnante di tecnologia, la professoressa Ludovica Marchetti, che ha dedicato diverse lezioni allo svolgimento del corso avvalendosi di un kit di materiali predisposti da esperti.

I ragazzi hanno prima conosciuto il loro device e le sue potenzialità; hanno poi approfondito la tematica sull’uso del proprio dispositivo e delle sue app, riflettendo in particolare sull’importanza dei dati forniti, sulla tutela della privacy e sulle autorizzazioni da concedere e da rifiutare. Infine, hanno parlato dei rischi della rete come il rischio di adescamento, di sexting, di revenge porn, di challenge nonché di contenuti dannosi.

Al termine del corso i ragazzi hanno affrontato un test regionale per verificare le competenze e le conoscenze apprese, superandolo brillantemente.

All’inizio del mese di giugno presso le scuole secondarie di primo grado “F. Mari” di Nocera Umbra e “Mons. Mario Sensi” di Valtopina sono stati consegnati ufficialmente i patentini alla presenza del sindaco di Nocera Umbra Virginio Caparvi, dei carabinieri e del dirigente scolastico Leano Garofoletti.

E’ stato anche consegnato ad ogni ragazzo un patto di corresponsabilità proponendo alle famiglie la sottoscrizione di un impegno genitori-figli e figli-genitori, al fine di aprire la via ad una riflessione condivisa e suggerire alcuni comportamenti funzionali e sicuri. “

“Da anni oramai l’Istituto Omnicomprensivo Dante Alighieri ha organizzato eventi importanti rivolti sia agli studenti che alle proprie famiglie, al fine di sviluppare comportamenti consapevoli e responsabili nei confronti del web. Si gioca, infatti, in questo delicato equilibrio l’uso consapevole della rete, specie da parte degli adolescenti, età in cui è più forte il bisogno a ignorare limiti e regole. E’ indubbio che la rete sia una grande occasione: di conoscenza, socializzazione, sviluppo, ma anche fonte di rischi che devono essere necessariamente evitati”, ha commentato il dirigente scolastico