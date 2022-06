Domani torna a Gualdo Tadino la storica processione del Corpus Domini

Torna domani, domenica 19 giugno, a Gualdo Tadino la festa del Corpus Domini, celebrata da svariati secoli.

Nella città, infatti, era situata la sede storica della Congregazione del Corpo di Cristo alla quale facevano riferimento moltissimi conventi e istituti religiosi del territorio tanto che, dopo Orvieto, Gualdo Tadino era considerato il secondo centro storico più importante dell’Umbria proprio in relazione al Corpus Domini.

In occasione di questa festa si è consolidata la tradizione, soprattutto a partire dall’Ottocento, di tappezzare con erbe e fiori le vie del centro storico attraversate dalla processione religiosa che celebra il Corpo di Cristo.

Durante questa solennità veniva proposto uno spaccato importante della storia della città, quando il popolo, il clero, le confraternite, le autorità civili e militari, in un grande e imponente corteo, accompagnavano in processione l’ostia consacrata racchiusa in un ostensorio ed esposta alla pubblica adorazione lungo le principali vie.

Per l’occasione le famiglie che vivevano lungo il percorso realizzavano un’infiorata, consistente in un tappeto naturale di erbe e di fiori raccolti nelle campagne e sulle colline circostanti, ed esponevano drappi alle finestre. Dai bastioni della Rocca Flea si sparava a salve con le moschette in segno di giubilo.

La tradizione che ancora oggi si conserva e si rinnova, attrae turisti e curiosi che sempre più numerosi dimostrano di apprezzare gli artistici e colorati quadri delle varie scene religiose e godono degli intensi profumi che si diffondono tra i vicoli della città.

Il programma prevede la celebrazione di messe nella Basilica di San Benedetto alle 7.30, 9, 10, 11.15 e 17. Alle 18 la partenza della solenne processione del Corpus Domini che seguirà il seguente itinerario: Cattedrale, Via Calai, Via Nucci, Vicolo Largo, Via Battisti, Via 5 luglio, Via Franco Storelli, Corso Italia e ritorno in Piazza Martiri dove verrà impartita la solenne benedizione.