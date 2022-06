Fossato di Vico, il 4 luglio inizia il centro estivo

A partire dal 4 luglio inizia il centro estivo a Fossato di Vico realizzato dal Comune in collaborazione con la Cooperativa Asad che si terrà presso la Scuola dell’Infanzia “Il Piccolo Principe”, nella frazione di Osteria del Gatto, dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,30. L’iniziativa è aperta a tutti i bambini dai 3 ai 12 anni.

Per i bambini dai 3 ai 5 anni il centro estivo sarà attivo dal 4 luglio al 29 luglio, invece per i bambini dai 6 ai 12 anni sarà attivo dal 4 al 15 luglio e dal 25 al 29 luglio. Il centro estivo sarà ricco di divertimento, laboratori, attività di gruppo e attività ludiche.

La quota settimanale per i residenti o domiciliati è di 25 euro, per il secondo figlio/a 22 euro e per il terzo 19 euro. Per i non residenti la quota settimanale è di 35 euro.

Per scaricare il modulo di domanda si può consultare il sito del Comune di Fossato di Vico: https://www.comune.fossatodivico.pg.it/comune/servizi-online/avvisi/380-centri-estivi-anno-2022.

Per maggiori informazioni o per fissare un appuntamento si può contattare lo 075 9149524.

Per i bambini dai 6 ai 12 anni, nel periodo dal 18 al 22 luglio, dalle ore 8,30 alle 18, è disponibile il Centro Estivo della Misericordia di Fossato di Vico.

Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 333 2655628.

.