Fossato di Vico: via al concorso letterario CambiaMenti

Il Comune e la Pro Loco di Fossato di Vico, con il patrocinio dell’associazione Note di Teatro e della casa editrice Diadema Edizioni, promuovono il concorso letterario “CambiaMenti”, articolato nelle sezioni prosa – racconti brevi, riflessioni e pensieri – e poesia.

Il concorso di quest’anno ha come obiettivo il concetto del divenire e del mutamento, che affonda le sue radici nell’antichità. Nel suo trattato Sulla natura Eraclito scrive “Non si può discendere due volte nel medesimo fiume”, sottolineando l’impossibilità per l’essere umano di fare la stessa esperienza per due volte, in quanto sottoposto all’inesorabile legge del mutamento, del pánta rheî (tutto scorre). Il rapporto degli esseri umani col cambiamento è fondamentale per la loro sopravvivenza, così come la loro risposta ai mutamenti, la loro capacità di affrontare il divenire, di adattarsi ad esso non passivamente, ma come esseri resilienti e capaci, a loro volta, di cambiare il mondo.

Questa nuova edizione della kermesse letteraria propone ad autori e autrici di condividere storie, racconti, riflessioni, versi che abbiano come tema centrale il cambiamento, inteso come mutamento della realtà, come evoluzione interiore, come esperienza individuale o collettiva, come opportunità di esperienze resilienti. Sarà possibile trovare i documenti per partecipare, qui in allegato, anche nel sito del Comune di Fossato di Vico e sulle pagine social.