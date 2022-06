A2A: ieri l’incontro con Saxa Gres e la Giunta comunale di Gualdo Tadino

Si sono svolti nella giornata di ieri, giovedì 23 giugno, nella sede Saxa Gres di Gualdo Tadino i primi incontri di A2A, società di multiservizi, che opera nei settori ambiente, energia, calore, reti e tecnologie, con i rappresentanti sindacali e le RSU, il personale della fabbrica e successivamente con la Giunta comunale di Gualdo Tadino.

Per A2A Ambiente erano presenti il presidente e amministatore delegato Fulvio Roncari e l’amministratore unico di Waldum Tadinum Energia Simone Malvezzi, oltre al Presidente di Saxa Gres Francesco Borgomeo. Secondo il comunicato stampa dell’azienda milanese, “gli incontri sono stati occasione di presentazione agli stakeholder locali del Gruppo A2A, dell’ampio progetto di economia circolare e degli importanti investimenti che la società ha proposto di sviluppare sul territorio umbro e in particolare nell’area di Gualdo Tadino. Lo sviluppo di questo progetto prevede la realizzazione di un termovalorizzatore che consentirà di produrre energia da rifiuti non recuperabili come materia, il recupero delle ceneri pesanti nella produzione delle ceramiche e la costruzione di un impianto per trasformare la frazione organica dei rifiuti in compost e biometano, garantendo una fornitura energetica a condizioni vantaggiose alla fabbrica di ceramiche“.

Il tutto corrisponde a oltre 300 milioni di euro di investimenti “per realizzare questo polo di economia circolare che sorgerà, se autorizzato dagli organi competenti, nella zona industriale nord di Gualdo Tadino riducendo i costi di Saxa Gres e creando sino a 70 nuovi posti di lavoro oltre a quelli dell’indotto“.

“Per A2A – si legge nella conclusione della nota stampa – la vicinanza al territorio, la trasparenza e la condivisione delle informazioni sono valori fondamentali. La società si è resa pertanto disponibile ad organizzare altri incontri di confronto con i cittadini e tutti i soggetti interessati e visite presso impianti del Gruppo già attivi in altre zone“.