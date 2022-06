Il 25 e 26 giugno a Gubbio il 38esimo Congresso del Distretto 2090 del Rotary International

Il Distretto 2090 del Rotary International, che comprende 72 club di Abruzzo, Marche, Molise e Umbria, il 25 e 26 giugno al Park Hotel “Ai Cappuccini” di Gubbio tiene il 38° congresso distrettuale.

Il tema scelto è “Quale futuro per Gaia? La via rotariana per la sostenibilità e la protezione dell’ambiente”. Sabato 25 giugno l’apertura dei lavori, presieduti da Giorgio Rossi, con i saluti istituzionali e gli interventi di Mauro Marchi (presidente del Rotary Club Gubbio), Paolo Signore (governatore eletto), Gesualdo Angelico (governatore nominato), Massimo De Liberato (governatore designato), Alessandro Ferretti (rappresentante distrettuale del Rotaract), Pierfranco Di Zio (rappresentante distrettuale dell’Interact).

Quindi la presentazione del tema del congresso e con interventi di Kenneth Schuppert, in rappresentanza della presidenza del Rotary International, e Gioacchino Minelli, governatore del Distretto 2090. Verrà quindi mostrato un video sull’anno rotariano e seguirà la tavola rotonda su “Imprese, persone, territorio. Esperienze di sostenibilità a confronto“, con moderatrice la giornalista Maria Concetta Mattei e gli interventi degli imprenditori Enrico Loccioni di Loccioni Group, Gianluigi Angelantoni di Angelantoni Industries e Marco Ciurlanti, manager di Fileni Group, e del professor Carlo Andrea Bollino, docente all’Università Perugia e alla Luiss.

Seguiranno il focus su “Under 18: l’ambiente secondo noi”; la votazione del bilancio dell’anno rotariano 2021-2022 e la piantumazione di alcuni alberi prima della cena di gala al Castello di Solfagnano. Domenica 26 giugno, dopo la messa presso la cappella del Park Hotel “Ai Cappuccini” e i saluti istituzionali, il governatore distrettuale Gioacchino Minelli tratterà il tema “Io mi rifiuto… Siamo tutti ospiti del mondo”, cui seguiranno gli interventi di Gabrio Filonzi su “La nuova comunicazione nel Rotary“ e le eccellenze progettuali dei Rotary Club del Distretto 2090 da Teramo Nord con il progetto “Aria pulita” ad Atessa Media Val di Sangro con “Orto botanico didattico” e Ancona Conero con “Seabin”, con il coordinamento delle presentazioni di Massimo Bastiani.

Si passerà quindi all’esperienza dell’HackaRotaract dove i giovani descriveranno il loro progetto sulla sostenibilità, agli interventi di Antonio Pieretti su “Il rapporto tra etica e ambiente” e Kenneth Schuppert con la sua allocuzione finale, la consegna dei riconoscimenti, le conclusioni di Gioacchino Minelli e a fine mattinata il passaggio delle consegne a Paolo Signore, governatore distrettuale dell’anno rotariano 2022-2023.

“Riflettevo l’anno scorso sulle agghiaccianti notizie – spiega Gioacchino Minelli – che facevano emergere lo stato di sofferenza del nostro pianeta e sui segnali di aiuto che ci stava inviando. Abbiamo così incentrato la nostra attenzione su quanto si poteva fare, spinti da un bisogno sempre più forte che diventava un imperativo: riconciliamoci con Gaia. Nella sua enciclica, il Santo Padre riportava le parole di Francesco di Assisi tratte dal Cantico delle Creature sulla cura della casa comune. Riprendiamo questo tema in un anno che testimonia quanto bisogno ci sia di pace, serenità e attenzione al mondo che ci ospita. Il Rotary rimarca l’impegno sulla sostenibilità ambientale ufficializzando la settima area di intervento proprio su questo tema. In questo appuntamento di chiusura di un anno rotariano straordinario si parla di come il Distretto 2090 affronta i temi della sostenibilità e la protezione dell’ambiente, con le testimonianze di diverse generazioni e sensibilità che si sono messe in gioco per contribuire a tenere alta l’attenzione sul tema. Guardiamo a un futuro per Gaia sostenibile, innovativo, eticamente in linea con i nostri principi”.