Gruppi di maggioranza: “Sui temi ambientali confusione comunicativa”

Il Partito Democratico di Gualdo Tadino, Gualdo Futura e Forza Gualdo, gruppi consiliari di maggioranza, hanno diramato un comunicato stampa che ha come oggetto le recenti polemiche delle minoranze su tematiche di sostenibilità ambientale.

“Il sindaco Presciutti – si legge – ha più volte espresso la necessità di valutare la legittima richiesta di un’azienda locale, senza pregiudizi e preconcetti, con senso di responsabilità, massima trasparenza e tracciabilità di tutte le operazioni. Mai ha avallato progettualità di qualsivoglia genere, consapevole delle regolamentazioni vigenti in materia e del necessario periodo di concertazione preliminare con tutti i portatori di interesse. Appaiono assolutamente pretestuose ed immotivate, se non per pura strumentazione politica, le ricostruzioni fantasiose e mediatiche di alcune minoranze, evidentemente poco attente alle dichiarazioni fatte dall’amministrazione comunale, le quali antepongono lo scontro ideologico alle reali esigenze del territorio. Come accade in tantissime realtà territoriali del mondo, è infatti possibile coniugare salute pubblica e sviluppo economico attraverso strumenti tecnologici che permettono il connubio fra la massima sostenibilità ambientale e le più alte forme di tecnologie ed ingegneria nel consumo del suolo, ciclo dei rifiuti, valorizzazione delle risorse naturali esistenti e qualsivoglia altra progettualità“.

I gruppi di maggioranza dichiarano di respingere al mittente quello che definisicono il “terrorismo mediatico” del Movimento 5 stelle, la “demagogia” della Lega Nord e la “contraddizione costante” di Forza Italia. “Quest’ultimo farebbe bene a concordare le uscite pubbliche con il vicepresidente Morroni del medesimo partito, poiché emergono dubbi, pesanti divergenze e preoccupanti distorsioni fra le volontà dell’assessore all’ambiente della regione Umbria ed i suoi colleghi di partito“.

“In questi giorni ne abbiamo lette di ogni – scrivono PD, Gualdo Futura e Forza Gualdo – come se a Gualdo da un minuto all’altro si potesse costruire un inceneritore, un termovalorizzatore, un biocompattatore o altri strumenti paventati ed estremizzati per un bel clima da campagna elettorale. Per fare politica seriamente e per il bene della città serve correttezza nella comunicazione, rispetto per le istituzioni e buon senso nei ragionamenti. Ci auspichiamo al più presto la fine di questa confusione comunicativa e un bel percorso partecipativo sui temi, sulle norme vigenti, sui parametri nazionali ed europei a livello ambientale con un approccio programmatico, lungimirante e teso esclusivamente allo sviluppo ed alla crescita della città dal punto di vista economico e della tutela ambientale“.

“Proprio per garantire la massima chiarezza su tutta questa vicenda – conclude il comunicato – informiamo che la maggioranza nel prossimo consiglio comunale utile richiederà formalmente l’istituzione di una commissione consiliare speciale sul tema così da permettere la partecipazione di tutti gli interessati attraverso campagne informative, audizioni conoscitive e confronti nel merito“.