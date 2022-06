Stazioni di valenza storica, al teatro Talia si è tenuta la cerimonia di premiazione

E’ stato assegnato sabato scorso al teatro Talia di Gualdo Tadino il Premio Euroferr, riconoscimento assegnato da Aec (Associazione europea dei ferrovieri), con la collaborazione di Utp AssoUtenti di Milano e Anfg (Associazione dei ferrovieri del Genio), che ha individuato cento stazioni ferroviarie a livello nazionale con valenze storica, turistica e archeologica.

Al Talia hanno ricevuto il riconoscimento dieci stazioni della provincia di Perugia dodici delle Marche. Nell’ambito dell’iniziativa “Una nuova primavera per le stazioni umbre e marchigiane” sono stati conferiti i premi a sindaci e assessori dei comuni che ospitano le stazioni.

Per l’Umbria Gualdo Tadino, Fossato di Vico-Gubbio, Nocera Umbra, Deruta, Fabro, Orvieto, Passignano, Tuoro, Castiglione del Lago e Magione. Per le Marche sono state premiate le stazioni di Tolentino, San Severino Marche, Macerata, Pergola, Fabriano, Matelica, Morrovalle, Urbisaglia, Castelraimondo, Cerreto d’Esi, Montecosaro e Civitanova Marche.

L'occasione è valsa a festeggiare la ferrovia come il "Principe" del mezzo di trasporto. "Non sono semplici luoghi di transito, ma possono essere considerate porte d'ingresso a territori ricchi di significati", è stato sottolineato.





























Dopo i saluti del di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti, è seguito l’intervento del consigliere generale dell’Aec, il generale Mario Pietrangeli che è anche l’ideatore del premio, del consigliere Aec generale Gennaro Bernardo e del segretario regionale per Marche e Umbria, Antonio Garruto, Assoutenti Milano con il presidente Massimo Ferrari e Anfg con il presidente Fabio Ceccato.

Al termine della premiazione è seguita una messa nella basilica cattedrale di San Benedetto e il pranzo a Valsorda. Nell’occasione sono state svelate le targhe apposte nelle stazioni ferroviarie.

L’organizzazione della giornata è stata curata sul posto, oltre che dai promotori del premio, dal Comune di Gualdo Tadino in collaborazione con la pro loco Cartiere-Caselle-Casale e in particolare con i due ex ferrovieri gualdesi Giuseppe Marini e Luigi Giombini.