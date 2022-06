A Fossato di Vico la mostra “Era Nostra”, spazi medievali contaminati dalla contemporaneità

Torna l’arte contemporanea a Fossato di Vico con la mostra “Era nostra”, curata dallo storico e critico d’arte Andrea Baffoni.

L’affascinante borgo vedrà nuovamente i suoi spazi medievali contaminati dai linguaggi della contemporaneità, facendo in qualche modo rivivere la storica manifestazione “Artisti a Fossato di Vico” che negli anni Novanta fu testimone di importanti esposizioni con presenze di alto livello.

L’inaugurazione si terrà sabato 2 luglio alle ore 18 presso il teatro comunale di Fossato di Vico.

“Era nostra” è un’esposizione che riflette su alcune dinamiche della vita contemporanea. “Il titolo – spiega il curatore Andrea Baffoni – gioca sull’ambiguità del termine ‘era’, interpretabile come indicativo imperfetto del verbo essere, riferito a qualcosa che ci è appartenuto, come ad esempio la storia e i monumenti del passato in cui la mostra stessa si svolge, oppure inteso come epoca, fase storica, e quindi qualcosa che ci riporta all’oggi e al presente”.

La mostra si sviluppa nei suggestivi spazi della Chiesa auditorium di San Cristoforo, oltre che Le Carceri, La Piaggiola e i Lavatoi, proponendo un viaggio all’interno del paese attraverso i lavori degli artisti.

In esposizione sono presenti opere installative, scultoree, pittoriche, ma anche elementi che attraverso l’ausilio della luce esprimono un senso del fascino capace di trascinare il visitatore nella bellezza dell’arte senza limiti temporali. Così come i temi che abbracciano un ampio ventaglio di soluzioni e in cui si trovano richiami al passato, quindi alla storia, all’alchimia, alle tradizioni, ma anche riferimenti al presente dove è sempre più forte l’attenzione per lo sviluppo della scienza, la ricerca di mondi alieni e la metamorfosi del corpo.

Dunque uno specchio sul presente e un’immersione nel passato, il tutto nella suggestiva cornice di Fossato, con i suoi vicoli, le sue chiese medievali, gli affreschi di Ottaviano Nelli, gli scorci sulle montagne al confine tra Umbria e Marche, la voglia di stupirsi e di stupire per una bellezza che costantemente si rinnova e che in questa “era” complessa come la nostra può trovare nell’arte la vera ancora di salvezza per tutti.

Evento speciale – Sabato 30 luglio ore 19, presso la chiesa di San Cristoforo, i visitatori potranno accedere alla mostra e assistere alla performance acustica della violoncellista Lori Goldstone, conosciuta e apprezzata a livello internazionale. L’evento è inserito all’interno della manifestazione Suoni Controvento, festival che unisce musica, arte e cultura negli scenari unici delle terre incontaminate umbre.

ORARI – Dal 3 al 31 luglio: sabato e domenica dalle 17 alle 19.30 – Dal 6 al 28 agosto: tutti i giorni dalle 17 alle 19.30 – La mostra sarà visitabile anche in altri orari, rivolgendosi all’Infopoint (Piazza Umberto I, 2, Fossato di Vico) Costo del biglietto: intero 5 euro, ridotto 3 euro (residenti Fossato di Vico, studenti di ogni ordine e grado, over 65). Il biglietto include anche la visita dell’Antiquarium Comunale.