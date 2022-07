Al via il Centro Estivo a Sigillo

Dal 18 luglio presso la sede della Scuola dell’Infanzia di Sigillo, in Via Don Antonio Brunozzi, dalle 8,30 alle ore 12,30 si terrà il Centro Estivo pronto ad accogliere bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni.

Il centro si svolgerà in quattro turni settimanali con un numero massimo di 24 iscrizioni per ognuno, dal lunedì al venerdì fino al 12 agosto. Verranno proposte attività diversificate in base ai bisogni e all’età dei partecipanti; è rivolto ai residenti e non del comune, dando la precedenza ai primi. È previsto il pagamento di una quota di 25 euro per i residenti e di 35 euro per i non residenti.

Le domande potranno essere presentate direttamente all’Ufficio Protocollo, scaricando il modulo di domanda dal sito del Comune di Sigillo www.comune.sigillo.pg.it, nei giorni di lunedì e venerdì dalle 10 alle 13 e di mercoledì dalle 10 alle 13 e dalle 15,30 alle 17 fino alle ore 13 del venerdì antecedente la settimana del turno prescelto.

Per informazioni e chiarimenti: tutti i lunedì dalle 10 alle 13 e tutti i mercoledì dalle 10 alle ore 13 e dalle 15,30 alle 17, al seguente recapito telefonico: 075 9178709.