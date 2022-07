Crescono le iscrizioni al liceo e all’Iti del “Sigismondi” di Nocera Umbra

Istruzione, formazione, innovazione e cooperazione internazionale sono questi gli obiettivi che hanno tessuto le fila delle attività didattiche del Liceo delle Scienze Umane e dell’Istituto Tecnico Industriale di Nocera Umbra, due indirizzi scolastici promossi a pieni voti per aver registrato un notevole incremento delle iscrizioni in vista del nuovo anno scolastico 2022/23.

Sono due infatti le sezioni di classi prime che si sono formate in ciascuno degli istituti del “Sigismondi”.

“Essenziale per la nostra scuola è costruire un percorso incentrato sulla persona, per permettere ad ogni allievo di sviluppare competenze in un contesto europeo, formale e non formale, affinché nessuno sia lasciato indietro – evidenzia il dirigente scolastico Leano Garofoletti – Determinante, inoltre è stato rafforzare la dimensione laboratoriale, digitale e sostenibile del nostro curriculum scolastico per consentire ai ragazzi di affrontare le sfide di una società sempre più digitalizzata e sempre più green, che richiede consapevolezza e responsabilità, per partecipare alla vita civile e democratica”.

I numerosi progetti che hanno costruito profonde sinergie tra la scuola e le istituzioni locali, Comune, Museo, Arma dei Carabinieri, Università, hanno trovato così il plauso delle famiglie del territorio nocerino e non solo.

Anche il sindaco di Nocera Umbra, Virginio Caparvi, si è complimentato con la scuola “per gli eccellenti risultati ottenuti, testimoniati da un numero di iscritti in netta crescita. Il lavoro di anni portato avanti con amore e passione dai docenti e dalla dirigenza ha permesso di arricchire l’offerta formativa delle nostre scuole, che divengono dunque punto di riferimento anche per gli studenti provenienti da altri territori”.