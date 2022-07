Sabato 2 luglio un’intera giornata dedicata al 3d con la “Palestra dell’Artigianato Digitale”

Tutto pronto per l’apertura a Gualdo Tadino, per l’intera giornata di sabato 2 luglio, della “Palestra dell’artigianato digitale”, iniziativa organizzata e promossa dall’associazione Gualdo Digitale.

L’evento, che si terrà presso l’Oratorio Don Bosco dalle 9 alle 18, presenterà stand dedicati a numerose e moderne tematiche legate alla tecnologia: non solo stampa 3d, ma anche l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nell’analisi dei dati, la diffusione delle criptovalute e il meta-verso.

La giornata digitale è stata presentata in sala consiliare da quattro componenti di Gualdo Digitale: Alessandro Paoletti, Daniele Cappellini, Riccardo Baldinelli, Moreno Comodi e Federico Pagliari.

“La stampa 3d era prima rivolta a un mercato di nicchia, ma da qualche anno è ormai alla portata di tutti, sia dal punto di vista economico che dell’utilizzo dei software, molto più semplici da usare – è stato evidenziato da Alessandro Paoletti – Come Gualdo Digitale abbiamo tenuto dei corsi di alfabetizzazione al Liceo Casimiri e puntiamo a portare questi corsi anche alle scuole medie.”

“La stampa 3d assume un ruolo importante anche per chi vuole depositare particolari brevetti, accorciando i tempi e con costi molto limitati, così come è possibile riprodurre oggetti non più in commercio a costi irrisori“, hanno aggiunto Riccardo Baldinelli e Moreno Comodi.

Dell’importanza della sicurezza informatica e del futuro delle criptovalute ha parlato Federico Pagliari, argomenti che verranno trattati nel corso della giornata.

I visitatori della Palestra dell’Artigianato Digitale potranno toccare con mano questo affascinante mondo e saranno coinvolti in prima persona grazie ad un percorso pratico, molto snello, per apprendere i rudimenti della stampa e del fresaggio, verificando così in prima persona come la fabbricazione digitale sia alla portata di tutti, divertendosi.