ZTL estiva, ecco cosa cambia nel centro di Gualdo Tadino

Da oggi, primo giorno di Luglio, cambia la circolazione e la sosta nel centro storico di Gualdo Tadino. Fino all’11 Settembre il traffico all’interno della ZTL sarà regolamentato dall’ordinanza disposta dal comandante della Polizia Locale, Maggiore Gianluca Bertoldi.

Ecco le novità che ci accompagneranno per tutta l’estate.

Zona dall’intersezione via Bersaglieri – Corso Piave a piazza Martiri .

Dal 4 al 31 Luglio: divieto di circolazione e sosta dal lunedì al giovedì dalle 19 alle 2 del giorno successivo, dal venerdì alla domenica dalle ore 18 alle 02.

Dal 1 al 31 Agosto: divieto di circolazione e sosta dal lunedì al sabato dalle 18 alle 2 del giorno successivo, la domenica per l’intera giornata. Il sabato: dalle 12 alle 15.

Dal 1 all’11 Settembre: divieto di circolazione e sosta dal lunedì al giovedì dalle 19 alle 2 del giorno successivo, dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 2.

Via Franco Storelli

Dal 1 al 31 Luglio: circolazione e sosta vietate dal lunedì al giovedì dalle 20 alle ore 2 del giorno successivo, dal venerdì alla domenica dalle 19 alle 2.

Dal 1 al 31 Agosto: circolazione e sosta vietate dal lunedì alla domenica dalle 19 alle 2 del giorno successivo.

Dal 1 al 13 Settembre: circolazione e sosta vietate dal lunedì al giovedì dalle 20, dal venerdì alla domenica dalle 19 alle 02.

Via Nucci – via del Filosofo

Dal 1 Luglio all’11 Settembre: chiusura al traffico dal lunedì alla domenica dalle 18 alle 2 del giorno successivo.

In tutte queste zone è istituito il divieto di circolazione e di sosta con rimozione. Rimane consentita la sola sosta ai residenti autorizzati in via Franco Storelli. Negli orari in cui è prevista la chiusura al traffico con l’ordinanza alla circolazione i residenti in via Monina, potranno accedere in deroga al senso unico di circolazione veicolare da via Imbriani. Per i residenti nella parte bassa di corso Piave, negli orari di chiusura al traffico, è previsto l’uscita da via Bersaglieri disciplinata a doppio senso di circolazione veicolare nel tratto antistante il parcheggio coperto.

Durante gli orari previsti dall’ordinanza è consentito il transito dei mezzi pubblici, di soccorso e di Polizia. I residenti nelle zone interessate dall’ordinanza vi potranno accedere solo per casi di effettiva necessità.