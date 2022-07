Scritta no-vax contro il sindaco, solidarietà dei sindacati

Prosegue la solidarietà al sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, che nei giorni scorsi è stato insultato con una scritta no-vax apparsa in un muro di un ponte ferroviario a poca distanza dalla sua abitazione.

Al primo cittadino gualdese, che in questi giorni è in pellegrinaggio a Lourdes, è arrivata la vicinanza di Cgil, Cisl e Uil che esprimono “totale solidarietà al sindaco vittima di un vile attacco personale con una scritta ingiuriosa sotto la sua abitazione privata.”

“Attacchi che come organizzazioni sindacali conosciamo bene per esserne stati in questi mesi vittime dirette – affermano Fratini (Cgil), Paccavia (Cisl) e Ghiandoni (Uil) – attacchi che dietro una fasulla propaganda sulla libertà personale, nascondono in realtà un disprezzo per la democrazia, le sue regole e i suoi corpi, oltre che una pericolosa cultura antiscientifica. Comportamenti aggressivi e violenti come questo, che peraltro ha colpito non solo il sindaco, ma la sua famiglia, non possono più essere tollerati”, concludono Cgil, Cisl e Uil.

Nella giornata di venerdì gli operai della squadra esterna del Comune hanno provveduto a cancellare la scritta.