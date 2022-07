Giamila Riani nuova presidente del Rotary Club di Gualdo Tadino

Passaggio della Campana all’interno del Rotary Club di Gualdo Tadino con Giamila Riani che succede a Matteo Passeri alla presidenza.

La cerimonia si è svolta nell’ambito della conviviale svoltasi presso il ristorante Da Clelia a Valsorda. Tra gli ospiti della serata il past governor Antonio Pieretti, l’assistente al governatore Paolo Fiore, il Comandante della Stazione Carabinieri di Perugia, nonchè nuovo presidente dell’Ente Giochi de le Porte, Claudio Zeni, e l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Fossato di Vico Luca Crippa.

Il presidente uscente ha voluto ricordare l’impegno del Club nei vari progetti realizzati durante l’anno, sottolineato anche dal governatore Gioacchino Minelli nell’ambito del congresso distrettuale di Gubbio.

Tante iniziative in ambito culturale, legate all’ambiente, come il restyling del percorso della salute di San Guido e dell’osservatorio fotografico a Serrasanta, al sostegno all’economica locale con il progetto “Visit Gualdo Tadino”, alla salute, al sociale, ricordando in particolare il progetto senior digitale, lo sportello di ascolto psicologico, il laboratorio multisensoriale presso il centro socio-riabilitativo Il Germoglio e la serata al teatro Don Bosco che ha permesso di raccogliere la somma di 3.000 euro per i bambini colpiti dalla guerra in Ucraina. Matteo Passeri ha quindi premiato alcuni soci con degli attestati per il loro particolare impegno ed ha quindi consegnato la spilla ed il martelletto a Giamila Riani.

La nuova presidente ha esordito ricordando che oggi, per la prima volta in 115 anni di storia, il Rotary International ha una presidente donna, Jennifer Jones. “Va detto che il nostro club ha anticipato i tempi visto che prima di me, dieci anni fa, era già stata nominata presidente Paola Travaglia – ha detto – Il tema di quest’anno è Immagina il Rotary che ci invita ad immaginare i cambiamenti che possiamo apportare per trasformare il mondo, esortando tutti a sognare in grande e a fare leva sulle nostre connessioni e sul potere del Rotary per trasformare quei sogni in realtà”.

Giamila Riani ha quindi presentato i progetti che intende portare avanti in questo anno, a partire dagli stage aziendali per i giovani in collaborazione con l’Università di Perugia, quindi gli eventi culturali dal premio letterario Rocca Flea, al Teatro per Gualdo e al Festival di San Biagio.

Poi la novità della marcia contro la sofferenza, una gara podistica per raccogliere fondi a supporto e sostegno del servizio territoriale cure palliative, ed il supporto all’ospedale di Chiulo, in Angola. Interessante anche il service per la sicurezza degli attraversamenti pedonali da dotare di un sistema di segnalazione luminosa ad intermittenza e quello per la prevenzione contro i tumori della pelle “Neo amico mio”.

Questo il consiglio direttivo 2022-2023:

Giamila Riani presidente, Angelo Fratini vice presidente, Matteo Passeri past president, Manuele Pompei presidente incoming, Angelo Raffaele Arnesano segretario, Alberto Catanossi tesoriere, Lucio Giombini prefetto. Consiglieri: Alfiero Albrigi, Carlo Giustiniani, Stefania Pecci, Antonio Pieretti (PDG), Aurelio Pucci, Stefano Teodori, Paola Travaglia, Denise Zaneboni.

Questi, invece, i presidenti di commissione:

Christian Severini comunicazione ed immagine pubblica, Sergio Bravetti, progetti di servizio, Giamila Riani amministrazione, Fabrizio Bisciaio, nuove generazioni, Umberto Brunetti, Rotary Fundation, Gianluigi Guerra, effettivo.