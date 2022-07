Trocchi del Borghetto: si rinnova la memoria a Fossato di Vico

Lunedì 4 luglio 2022 si è celebrata la Giornata della Memoria di Fossato di Vico, istituita nella seduta di Consiglio Comunale del 27 novembre 2014, nella quale sono stati commemorati Gian Battista Galassi di 37 anni, Antonio Piccioni di 55 ed il ventenne Pietro Mariucci, uccisi dai nazifascisti, lo stesso giorno del 1944, presso i “Trocchi del Borghetto”, e il militare Duilio Pambianco morto in un campo di prigionia in Germania, i cui resti sono tornati nel luogo natio nel 2014.

Alla cerimonia erano presenti il il Vicesindaco dott. Lorenzo Polidori, il Consigliere comunale Massimo Galassi e il Comandante della Stazione di Fossato di Vico Maresciallo Emanuele Stacchiotti. Il Vicesindaco ha voluto sottolineare l’importanza di questa giornata, in quanto solo con il ricordo si può onorare chi ha subito le brutalità commesse durante quel tragico periodo storico e far comprendere il valore della libertà e della democrazia, affinché questi orrori non debbano più ripetersi.