Venerdì a San Guido serata astronomica con la “super luna” e il Teatro di Fisica

E’ stata spostata a venerdì 8 luglio alle ore 21,15, sempre presso la Terrazza di San Guido a Gualdo Tadino, la serata astronomica con il Teatro di Fisica e l’osservazione guidata della “super luna” di luglio rivolta a ragazzi e ragazze dagli 8 ai 14 anni e alle loro famiglie.

L’evento, organizzato dall’associazione Educare alla Vita Buona nell’ambito del Progetto Rete!, ha subìto questa posticipazione a causa delle incerte condizioni meteorologiche previste per la serata di giovedì 7 luglio.

Sarà questa l’occasione per ammirare anche il Teatro di fisica, ovvero docenti e ricercatori del Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Università di Perugia che indosseranno i panni di Galileo, Newton e Aristotele per coinvolgere i ragazzi e le loro famiglie in un viaggio alla scoperta del metodo scientifico e delle conoscenze sull’Universo.

Gli organizzatori consigliano, per essere sicuri di trovare posto, di arrivare puntuali. Ingresso libero.