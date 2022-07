In corso il rilascio dei permessi per il parcheggio di Santa Margherita

Nell’ambito della fase di attuazione del piano della sosta deliberato dall’amministrazione comunale di Gualdo Tadino, sono in corso di rilascio i permessi per la sosta nel parcheggio Santa Margherita di Gualdo Tadino a coloro che hanno presentato richiesta in seguito alla pubblicazione della manifestazione di interesse.

Il parcheggio Santa Margherita, sia nel piano scoperto che in quello interrato, è aperto e utilizzabile a partire da venerdì 8 luglio.

L’amministrazione comunale invita i cittadini che verranno contattati a ritirare il titolo autorizzativo presso il Comando Polizia Locale sito in via Lucantoni.