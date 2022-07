Trofeo dei Quartieri, a Palazzo Mancinelli la sfida organizzata da San Facondino

Prosegue a gran ritmo il Trofeo dei Quartieri, quattro appuntamenti che si tengono in queste settimane all’interno del territorio delle Porte e che vedono protagonisti il tiro con l’arco e il tiro con la fionda, due delle gare con le quali si assegna il Palio di San Michele Arcangelo.

Il Trofeo dei Quartieri è quindi un’occasione in cui i giocolieri hanno la possibilità per dimostrare la propria abilità e per valutare i giovani e giovanissimi che si avvicinano a queste due specialità che poi avranno la loro serata clou a Gualdo Tadino in agosto in occasione del Trofeo Cardinali.

Il Trofeo dei Quartieri è un torneo in quattro appuntamenti, uno per ogni Porta in cui è diviso il territorio gualdese.

Due le tappe già disputate, una a San Donato – dedicata al giovane Alessandro Chiacchierini, prematuramente scomparso lo scorso febbraio – e l’altra a San Martino – dedicata all’ex priore Sandro Teodori “Sciolino”.

Venerdì 8 luglio sarà la volta di Porta San Facondino. L’appuntamento è alle 18 per le selezioni e alle 21 per la fase finale nella piazza di Palazzo Mancinelli, dove ormai da diversi anni si svolge la tappa gialloverde del trofeo.

Anche in questo caso nel tardo pomeriggio si svolgeranno le selezioni che porteranno alle finali della sera che assegneranno la vittoria del trofeo di San Facondino.

La quarta e ultima giornata del Trofeo dei Quartieri è in programma il 28 luglio organizzata da Porta San Benedetto. Tutte le prove si svolgeranno con la metodologia del Trofeo Cardinali, ovvero con la sola sfida singola tra i giocolieri.