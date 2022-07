Audun-le-Tiche e Gualdo Tadino, insieme da 43 anni

Dopo lo stop forzato di due anni, Gualdo Tadino e Audun-le-Tiche tornano ad incontrarsi per rinnovare il proprio gemellaggio che dura ormai da 43 anni.

Il nuovo sindaco della città francese, Viviane Fattorelli (al centro nella foto), è stata ricevuta stamane in municipio dal sindaco Massimiliano Presciutti all’inizio di una visita istituzionale in città che durerà fino a domenica 10 luglio.

Si rinnova così il patto di gemellaggio tra le due città che è ben saldo dal 1979 e basato soprattutto sulla forte presenza di una comunità italiana, umbra e gualdese in particolare, in quella zona di Francia al confine con il Lussemburgo.

“Dopo due anni siamo tornati finalmente ad incontrarci – ha detto il sindaco Presciutti – Saluto con piacere il nuovo sindaco Viviane Fattorelli, che ho incontrato oggi per la prima volta e con la quale abbiamo avuto modo di parlare per continuare a sviluppare e consolidare il nostro rapporto di gemellaggio. Gualdo Tadino e Audun-le-Tiche sono da sempre molto legate tra loro e questo bel rapporto di amicizia, che ci contraddistingue da tanto tempo, con il nuovo sindaco Fattorelli sono certo che porterà a realizzare, con il nuovo sindaco Fattorelli, tante altre nuove ed importanti iniziative per le nostre comunità”.