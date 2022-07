Alla Rocca Flea arriva la danza con “Contemporanea Prece”

Danza contemporanea nell’affascinante atmosfera della Rocca Flea.

L’Associazione Freefall Dance sarà in scena domenica 10 luglio alle ore 17,30 presso il castello federiciano di Gualdo Tadino con il suo ultimo progetto, Contemporanea Prece.

La performance ha come tema la preghiera nell’epoca contemporanea come strumento di conoscenza e di introspezione individuale nell’epoca in cui viviamo. La preghiera diventa quindi un mezzo con cui affrontare la quotidianità in assenza di punti di riferimento stabili che costituiscano un orientamento per la nostra condizione umana.

Freefall ha la sua residenza artistica presso il centro di produzione Umbria Ballet a Bastia Umbra, un luogo con una spiccata vocazione alla valorizzazione del patrimonio artistico e professionale dell’Umbria.

Lo spettacolo che andrà in scena a Gualdo Tadino è curato da Sara Marinelli coadiuvata alla regia dal regista e attore Claudio Massimo Paternò e vede al violoncello il maestro Andrea Rellini.

I danzatori professionisti, tutti umbri, sono Eleonora Cantarini e Donata Marcelli. Le due danzatrici sono già state protagoniste di altre produzioni della Compagnia riscuotendo un consenso per l’alto livello di partecipazione emotiva ai temi toccati dagli spettacoli messi in scena.

Particolare interessante, sulla scena comparirà anche la traduttrice LIS Claudia Guarino che fornirà la sua traduzione dello spettacolo per persone sordomute. Ingresso gratuito