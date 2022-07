Gammaitoni: “Picco Covid o fine luglio o agosto inoltrato, dipenderà dai comportamenti”

Secondo il fisico gualdese dell’Università degli Studi di Perugia, Luca Gammaitoni, in Umbria il picco della nuova ondata Covid potrebbe arrivare tra fine luglio e inizio agosto o anche nel prossimo mese “più che inoltrato”. A stabilirlo sarà la prudenza nei comportamenti ,l’uso della mascherina nei luoghi affollati, specie se al chiuso, il mantenimento di un “prudente distanziamento” e infine, sottolinea, “occorre far vaccinare le persone deboli e coloro che non sono ancora vaccinati”.

In un lungo post su Facebook, Gammaitoni pone domande e dà delle risposte relativamente a quest’ultima ondata Covid e alla situazione in Umbria.

Domanda: che c’è di nuovo e sorprendente nell’andamento della pandemia in Umbria?

Risposta: Nulla. Stiamo attraversando una nuova ondata (oramai ho perso il conto di quale sia nell’ordine) simile a quelle che abbiamo già vissuto.

Domanda: ma come? I vaccini non dovevano far finire l’epidemia?

Risposta: L’epidemia finisce quando il virus non circola più. Attualmente il virus (nella sua ennesima variante Omicron…) sta ancora abbondantemente circolando e quindi sta ancora incontrando esseri umani da contagiare.

Domanda: ma il vaccino non ci protegge dal virus?

Risposta: no. Il vaccino ci protegge dalle conseguenze di essere entrati a contatto con il virus (e lo sta facendo egregiamente visto il basso numero di ospedalizzati). Dal contatto con il virus ci proteggono le mascherine ed il distanziamento.

Domanda: ma come mai c’è un crescente numero di contagi proprio d’estate?

Risposta: perchè, come detto molte volte, la pandemia non è un fenomeno stagionale. E’ invece un sistema dinamico che segue l’andamento delle ondate. L’effetto del caldo o del freddo si manifesta unicamente verso il cambio delle abitudini delle persone: d’estate è più facile stare all’aperto e a maggiore distanza, quindi il parametro di trasmissibilità è un po’ più piccolo. Tuttavia in questo periodo questo fatto è compensato dalla maggiore contagiosità delle nuove varianti (le varianti successive sono sempre, per definizione, più contagiose di quelle precedenti).

Domanda: che succederà nel prossimo futuro?

Risposta: Se (guardando ai dati in figura) riusciremo a percorrere la curva verde allora ci avviciniamo al punto di flesso e dovremmo raggiungere il massimo tra la fine di Luglio e i primi di Agosto. Se invece continuiamo seguendo la linea tratteggiata nera, allora il massimo lo faremo ad Agosto più che inoltrato.

Domanda: che bisogna fare per percorrere la curva verde invece di quella nera e far abbassare presto il numero dei contagi?

Risposta: usare prudenza. Utilizzare la mascherina nei luoghi affollati, specie se al chiuso e mantenere un prudente distanziamento dalle persone. Inoltre occorre far vaccinare le persone deboli e coloro che non sono ancora vaccinati.